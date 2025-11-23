Marco Pacio Pacini è “sgradito” anche per il derby e il Milan lo tiene in blacklist. I Banditi pubblicano un comunicato: cosa ha deciso di fare la curva Sud contro l’Inter?

Il comunicato inizia dagli altri divieti paralleli che hanno colpito la Sud in queste settimane, dal blocco degli striscioni come “Sodalizio rossonero” (approvati a settembre) ai “daspo preventivi” per persone ancora non condannate in via definitiva. A questi si aggiungono il divieto di utilizzare il magazzino di San Siro (che gli ultras, dicono, hanno sempre usato solo per materiali e strumenti del tifo, ma senza mai possederne le chiavi), il divieto di prelazione per le partite in casa e in trasferta ai soci dei Milan club, lo stop al cambio nominativo per chi ha un posto in curva e le solite blacklist per il secondo anello blu esteso anche a i familiari dei membri della Sud. Infine, la decisione sul derby: “In curva Sud troverete sì, lo stesso grigiore di inizio anno quindi niente coreografie, stendardi e bandiere, perché è quello che questa Società ha voluto per l'ennesima volta, non battendo ciglio neanche in questa circostanza dove c'era un regolare striscione autorizzato. Ci sarà però una grossa differenza rispetto ad agosto, dove siamo rimasti in silenzio per sensibilizzare l'opinione pubblica e la Società. Oggi non dobbiamo spiegare più nulla a nessuno perché tutti stanno vedendo cosa sta accadendo. Stasera quindi, si alzerà forte la voce potente di quel muro nero che qualcuno continua a picconare ma che resiste, perché oggi non ce la sentiamo di lasciare da soli Mister e squadra, del tutto incolpevoli in questa vicenda, a differenza di una dirigenza inesistente, immobile, inutile”. Quindi gli ultras rossoneri canteranno fin dal primo minuto. La comunicazione, scrivono ancora i Banditi, “è arrivata come un fulmine a ciel sereno pochi giorni fa”, e dunque “per la partita di oggi abbiamo optato per questa soluzione, sempre nell'interesse dei milanisti e dei ragazzi che frequentano la curva”.