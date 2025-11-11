L’11 novembre è stata la giornata di Gabriele Sandri. Tutti gli ultras hanno ricordato quella volta in cui, in onore di Gabbo, bloccarono il calcio e l’Italia

Le aree di servizio autostradali sono dei checkpoint sulla strada di ogni tifoso, momenti di incontro con i compagni. Una pausa, un caffè e si riparte. Gabriele Sandri, tifoso della Lazio di 26 anni, l’11 novembre 2007 parte da Roma e si ferma a Badia del Pino, provincia di Arezzo, sull’Autostrada verso Milano. A San Siro i biancocelesti giocano contro l’Inter. Nella vita di tutti giorni Gabriele fa il deejay, il suo nome da musicista è Gabbodj. La sera prima aveva suonato al Piper, fa tardi ma comunque parte la mattina seguente. Arrivato a Badia insieme ad altri quattro amici si addormenta in macchina nel parcheggio. Sono circa le 9. Nella stessa area di servizio si fermano anche dei tifosi del Juventus Club Roma, anche loro sono in viaggio per vedere la partita che i bianconeri giocano a Parma. Si incontrano lì, direzioni diverse, ma un destino che tristemente si unisce. Tra i due gruppi scatta qualcosa, pochi istanti in cui volano parole e botte. Dall’altra parte dell’Autostrada ci sono quattro agenti della polizia stradale, tra questi Luigi Spaccarotella, che guarda in direzione di Sandri e degli altri tifosi. Spaccarotella hanno già fermato due macchine sospette, che trasportano militanti di estrema sinistra con oggetti da guerriglia. L’agente intima ai tifosi, che nel frattempo stanno uscendo dall’area di sosta sui veicoli, di fermarsi. Lo fa puntando la sua Beretta 92SB ad altezza uomo. Prende la mira ed esplode il colpo, che raggiunge sul collo Gabriele Sandri. A soli ventisei anni muore così, prima di una partita. Questa non è una storia di ultras. Non ci sono scontri organizzati per il dominio territoriale, vecchie e nuove faide che si ripropongono ogni weekend. È un omicidio. Luigi Spaccarotella avrebbe commesso “un tragico errore”, come disse il ministro dell’Interno Giuliano Amato. Nelle prime dichiarazioni alcuni esponenti delle forze dell’ordine dicono che l’agente ha sparato dei colpi di avvertimento in aria. Ma quel proiettile è arrivato sulla Renault che portava Gabbo e i suoi amici, esploso da un’arma puntata verso di loro, mentre chi sparava si trovava in posizione di tiro, gambe divaricate e braccia tese. Spaccarotella è innocente fino a prova contraria e infatti nel 2008 è ancora in servizio. Nel 2009 arriva la condanna in primo grado a 6 anni per omicidio colposo, poi cambiata in Appello a 9 anni e 8 mesi per omicidio volontario. La sentenza viene confermata in Cassazione il 14 febbraio 2012.