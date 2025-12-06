Mentalità ultras. Nino Ciccarelli e la curva Nord stanno con la tifoseria del Bologna. Ma cosa è successo? E cosa significa quello striscione esposto fuori da San Siro?

I referenti della curva Andrea Costa hanno inviato al Resto del Carlino una nota ufficiale: “I fatti di Udine sono stati particolari, meritavano una disamina e precisi distinguo. Colpire tutta la tifoseria impedendole di seguire la squadra in due trasferte importanti è ingiusto. Quando si fanno errori, è doveroso pagarli. Ma non devono farlo quelli che non hanno alcuna responsabilità. Questa penalizzazione generalizzata è uno sputo in faccia a una intera città”. Il momento della squadra di Vincenzo Italiano è molto positivo: il Bologna è ai vertici della Serie A, gioca bene, si diverte, è competitivo anche in Europa League. Per gli ultras è un grave danno, quindi, che in due partite di cartello il settore ospiti debba rimanere vuoto. Anhce l’avvocato di vari ultras bolognesi ha parlato: “Avevo evidenziato la necessità di operare distinzioni nelle condotte, invece si è colpita non solo la curva, ma tutti i tifosi in generale. Come scrisse la Cassazione nel 2016 cancellando un Daspo ‘di gruppo’ ai tifosi rossoblù in trasferta a Catania ‘non è la presenza nel gruppo a rilevare ai fini dell’applicazione del Daspo, bensì la partecipazione individuale all’azione del gruppo’ e mi pare che sia un principio sacrosanto che debba trovare applicazione anche per il divieto di andare in trasferta a seguire la propria squadra. Penso che un ricorso al Tar del Lazio per sospendere quel divieto ingiusto sarebbe davvero opportuno”.