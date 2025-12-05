Nonostante le condanne, Emis Killa resta fedele agli ultras della curva Sud: nel pezzo Phrate il rapper saluta i compagni. Ecco i nomi e i riferimenti nel testo

Amicizie vere, che non tengono conto delle inchieste dei processi, delle sentenze, della pesantezza criminale dei soggetti coinvolti e dell’accusa di associazione a delinquere. Emis Killa ha pubblicato un nuovo pezzo, Phrate; l’immagine con cui si apre il brano è di due mani tatuate che si aggrappano alle sbarre di una prigione. Il rapper è stato indagato lo scorso gennaio per i suoi legami con i vertici della curva Sud del Milan. Per l’accusa di associazione decise di rinunciare a Sanremo. Sono passati mesi, l’inchiesta Doppia Curva ha auto un primo grado di giudizio. E nella canzone appena uscita Emis Killa ha parlato proprio di tutti gli ultrà finiti in galera in seguito all’inchiesta Doppia Curva. “Le chiacchierate a notte fonda su Whatsapp con Alex”, dice in un verso. Alex, ovviamente, è Alex Cologno, il soprannome di Islam Hagag, braccio destro di Luca Lucci nel business della musica live, colui che, secondo la Procura, aveva contatti con “Cugino Ciccio”, per gli investigatori Francesco Barbaro, figlio del boss della ‘ndrangheta Rocco Barbaro. Ma erano molti i locali sulla lista di Hagag in cui voleva piazzare i “suoi” artisti, tra cui spiccano oltre a Killa anche Fedez e Lazza. Abbiamo raccontato di come due pr abbiano cercato Emis per un evento e di come quest’ultimo abbia detto chiaramente di rivolgersi a Islam per gli accordi. Di fatto, stando alle nostre fonti, si comportava da agente. Stessa cosa risulta dall’inchiesta svolta da Enrico Lupino a Lo Stato delle cose, però riguardo a Fedez e un’esibizione che il rapper ha fatto in Puglia, a Deliceto. Anche qui il riferimento era sempre lui: Alex Cologno. Perché poi su ticketone.it compariva il nome dell’ultrà come organizzatore dell’evento di Fedez al Calura di Roccella Jonica del 6 agosto 2024? Eppure l’ex Ferragnez è uno degli artisti nel roster di Vivo Concerti: che ruolo aveva Hagag in tutto questo? Ancora non ci sono pervenuti chiarimenti da Vivo. Cologno/Hagag è stato condannato a 3 anni e 4 mesi in primo grado