Caso Orlandi, il fratello Pietro smentisce il coinvolgimento dello zio Mario Meneguzzi nella scomparsa di Emanuela: “Così vengono messe in dubbio anche le parole di Wojtyla quando parlò del terrorismo internazionale. Anche lui era un depistatore?”

Ma chi era questo sacerdote? Il confessore della famiglia Orlandi. È ancora: cosa conteneva questa lettera? L'intento era quello di stabilire se il sacerdote sapesse o meno che Mario Meneguzzi avesse fatto delle avance a Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Il sacerdote rispose di esserne a conoscenza, ma l’indagine non prosegui oltre, tanto che lo zio non fu mai formalmente indagato. Pietro Orlandi continua a ribadire la vicinanza e compattezza con i cugini Meneguzzi, ancora riconoscente di quanto abbia contribuito lo zio nel cercare la sorella. Non solo, fu lui a rispondere alle telefonate da parte dei presunti rapitori che arrivarono a casa nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa: “Io e mio padre non ne avremmo avuto la forza, eravamo completamente persi. Non so come avremmo fatto senza di loro. Sono stanco di commentare questo ennesimo depistaggio, molto più chiaro oggi rispetto al passato. Posso solo dire a chi pensa che sia vera questa pista, che così mette anche in dubbio le parole di Papa Giovanni Paolo II quando venne a casa nostra e ci disse che Emanuela era vittima del terrorismo internazionale. Era anche lui un depistatore? Lo chiedo a coloro che credono nella responsabilità della famiglia. Perché il Papa avrebbe dovuto raccontare una menzogna? Per difendere mio zio?”. Si sta prendendo in considerazione la pista familiare perché appare quasi come un’uscita di comodo?