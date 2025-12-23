Barbara Alberti, lei che ne pensa di questa storia?

Io penso che siamo tragicamente noiosi, noi umani. C’è questa meraviglia magica della comunicazione, e la usiamo per fare del male, in un ricatto costante. Mi addolora, mi spaventa. Corona fa il suo mestiere, ma è triste: così rovini una persona, senza prove. Non è un atto di giustizia, è una devastazione. Dico questo senza sapere se è vero o no. Non sarebbe certo lodevole se Signorini lo avesse fatto.

In America con il caso Weinstein venne giù una valanga, qui invece nulla si muove, nessun Me Too, come mai?

Non so quanto sarebbe interessante. Me too è stato importante per le donne, e le accuse di Asia Argento annientarono l’orco. Ma alla fine di questi processi le vittime non sono risarcite e si distruggono anche le vite dei presunti sospetti con calunnie che non si possono contraddire, se no sei dalla parte del male. E tutti quelli che erano stati complici, furono i primi ad accusare il produttore. Weinstein non era solo. Era sostenuto da un sistema che aveva sempre saputo, e chiuso tutti e due gli occhi. Dopo la denuncia di Asia Argento, quelli che erano stati i complici dell’orco si trasformarono nei suoi accusatori. È un meccanismo terribile questo del gossip. È un grande sport lo scandalo. È un grande sport il linciaggio. E quando si tratta di condannare, ci sanno giocare tutti. Protagonisti media e pubblico. Non sono un’amica di Signorini, cioè non ci frequentiamo, salvo qualche incontro con la comune amica Irene Ghergo. Ho avuto con lui rapporti professionali, e non so nemmeno se mi vuole bene, perché lasciai il Grande Fratello in diretta, all’improvviso, senza avvertire prima.

A livello mediatico è uno scontro, come dire, emblematico, nel senso che da un lato c’è il giornalista etero, divisivo, definito il Robin Hood dell’informazione, dall’altra invece c’è il direttore di Chi, omosessuale che custodisce segreti importanti

Non sono dalla parte di chi ricatta le persone per lavorare. Usava molto anche quando ero giovane: Lara Cardella racconta che appena si sedeva davanti a un editore, lui le diceva “ti voglio”. A me è successo una volta sola, si vede che ero la più brutta. Appena pubblicato il primo libro, mi chiama uno scrittore illustrissimo (non Moravia, anima santa): “Lei ha scritto un capolavoro, ci dobbiamo assolutamente incontrare”. Io, figuriamoci, entusiasta, sulle ali della vanità corro a conoscerlo e lui, brutto, antipatico, sudato, mi saltò addosso, alla lettera, subito, senza il minimo tentativo di seduzione. Io, ferita nell’ego letterario, lo riempii di botte. L’orgoglio mi dava una forza da Hulk. Qualche sberla me l’ha tirata pure lui, ma tanta era la rabbia che ho vinto io, pure se era un ometto robusto, e sono scappata. Non fu uno shock. Ancora ci rido. Da allora, lo scrittore non fu più padrone di arrivare a un evento letterario che io dicevo ad alta voce: “Ah, ecco, c’è lo scrittore X, che…” e raccontavo il fatto. Ormai, come mi vedeva, scappava. Poi un giorno mi fece compassione, e seguì un atto di clemenza. Gli scrissi: “Lei ha scontato la sua pena. Ormai mi sono vendicata. Da questo momento, non la svergognerò più in pubblico. Le annuncio che è stato amnistiato. Non dovrà più fuggire alla mia vista. Le Eumenidi non verranno mai, ma le Erinni si allontanano”. Poi, nel mondo letterario, incontrai solo gentiluomini spiritosi. Sento dire: “Corona, mi pare un po’ del gossip a orologeria” – beh, certo, è il suo lavoro. Il saggio stratega tira la bomba al momento giusto…