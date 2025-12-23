Delitto di Garlasco: quel “non ho ucciso io Chiara Poggi” di Sempio anticipa la bomba? L’intervista a fuoco di Sallusti svela l’altro Andrea: “Stasi forse innocente e può succedere a me…”

“Che mettano in dubbio il fatto che Alberto Stasi possa essere innocente ti fa riflettere e dire: ok, e se mi trovassi in una stessa condizione?- si chiede ancora - Io sto rischiando di andare verso quella condizione”. Non è una solidarietà esplicita, ma, appunto, una identificazione per destino. Come se la paura non fosse più astratta, ma nominabile. Solo su MOW ci vediamo il linguaggio di chi sente di aver già pagato un prezzo altissimo e sente che il conto non sia ancora chiuso? Non significa empatizzare con Sempio. Non significa pensare che sia innocente. Non significa stare da una parte piuttosto che da un'altra, dimenticando che nel mezzo c’è una ragazza morta ammazzata. Significa lasciarsi aperti ai dubbi. Anche in negativo rispetto alla verità. Con il tempo privato, intanto, che resta sospeso. “Passerò le feste con la mia famiglia – racconta ancora - cercheremo di passarlo il meglio possibile, però ovviamente non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro. Anche nel 2016 era quasi Natale. Sta diventando un po’ una ricorrenza, diciamo. C’è poco da dire: andiamo avanti. Tutti i giorni arriva una notizia o qualcuno che scrive su Internet, qualcuno che ci manda lettere dove ci sono insulti, minacce e abbiamo il nostro plotone di giornalisti sempre davanti a casa. Non possiamo fare nulla per difendermi in qualche modo”.

Dalla famiglia alle amicizie, il passo è diventato breve. E, inevitabilmente, anche il racconto di come s’è trasformato e cosa è oggi il rapporto con Marco poggi. Sempio ammette che Marco Poggi “è ancora un mio amico” e che “restiamo amici”, ricordando come “probabilmente negli anni credo tra il 2005 e il 2007… l’amicizia tra me e lui è diventata più forte”. I contatti con la famiglia Poggi, invece, non ci sono: “Non mi è ancora capitato di incontrarli in giro. I miei genitori so che li incontrano abbastanza spesso al supermercato che abbiamo proprio davanti a casa”. Altri amici non li nomina, se non la sua legale Angela Taccia: “assolutamente una mia grande amica, abbiamo un rapporto che è fraterno”. E anche questo significa tanto.