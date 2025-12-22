Ora Giorgia Meloni viene anche premiata come youtuber di successo (tramite il suo esperto della comunicazione)

Insomma: Giorgia Meloni una di noi, ma, all’occorrenza, anche presidente del Consiglio. Tutto perfetto anche perché Giorgia Meloni è così da sempre: dura e pura, ma anche capace di “sedurre” (riprendo l’intuizione di un editoriale del Times Uk). Donna forte di destra ma anche leader bonaria, capace di lasciarsi scivolare addosso anni di allarme fascismo (che non c’è). Insomma, mamma, donna e italiana. E ora premiata. Praticamente d.o.c. Marra segnala un altro aspetto, quello dell’alleanza tra grandi media (soprattutto social media) e politica. Per lui è espressione, immagino, di un fasciocapitalismo come naturale evoluzione storica del capitalismo classico. Forse è meglio considerarla una distorsione, neanche troppo nuova a dire il vero: il capitalismo di relazione, o crony capitalism, e cioè il modello economico delle autarchie, come nel caso della Russia di Putin e degli oligarchi e di Trump con i padroni della Silicon Valley. Di questa forma di capitalismo parlava già Adam Smith che, avendo dimestichezza con la filosofia morale (da questa competenza nasce la sua speranza in un’economia virtuosa, il libero mercato appunto), metteva in guardia dai tentativi di commistione tra potere politico ed economico, con una connivenza che finiva per inquinare il mercato. Oggi è tutto semplicemente più plateale. È evidente che Giorgia Meloni non competa alla pari con altri influencer e youtuber. È la premier di uno Stato. Certo, per quanto mi sforzi di immaginare Longobardi come un novello Voltaire alla corte di un monarca illuminato, faccio fatica a capire come sia premiabile realizzare un progetto del genere ritagliato sul profilo del politico più popolare della Repubblica.