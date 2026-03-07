Delitto di Garlasco: il “teorema Tizzoni”, “Ignoto 2” che (forse) ha un nome e la “certezza” di Cataliotti sull’arma del delitto (un vaso?)

Suggestioni a parte, esposti da chiarire presentati a Milano, e posizione della famiglia Poggi ribadita dall’avvocato Tizzoni, ieri è stata anche la giornata della difesa di Andrea Sempio, con l’avvocato Liborio Cataliotti che – ovviamente sempre a mezzo televisivo – ha affermato di aver individuato, insieme al team di esperti nominato dalla stessa difesa, l’arma del delitto. “Abbiamo – ha spiegato – le idee molto chiare sullo strumento utilizzato”. Sarebbe una svolta decisiva se si considera che l’arma del delitto è rimasta sconosciuta per 19 anni, ma non è chiaro, al momento, come l’eventuale individuazione dell’oggetto usato per uccidere Chiara tolga eventualmente Sempio dalla scena del crimine.

Sempre in riferimento alla probabile arma, comunque, anche la BPA depositata dal RIS di Cagliari e aggiornata nelle ultimissime ore, avrebbe offerto nuovi spunti. Soprattutto per quanto riguarda un vaso in ottone che presenterebbe una caratteristica specifica: una lieve deformazione strutturale compatibile con le ferite inferte alla vittima e evidenziata fotograficamente anche dagli inquirenti già nel 2007, ma escludendo – con gli strumenti all’epoca a disposizione - che ci fossero tracce di sangue. Sulla superficie del vaso erano state rilevate, infatti, tracce brunastre che in queste ore sarebbero tornate attuali, anche se – vista la violenza dell’omicidio – rimane difficile ipotizzare che quel vaso possa essere lo strumento che ha ucciso (ma potrebbe essere lo strumento di una prima aggressione).