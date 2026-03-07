Trump bombarda l'Iran ma il vero obiettivo è la Cina? Dazi, petrolio, Taiwan: vi anticipiamo la trattativa con Xi

Attenzione al tempismo del viaggio che Trump effettuerà in Cina. Già, perché The Donald volerà niente meno che da Xi Jinping dal 31 marzo al 2 aprile, ossia tra poche settimane. L'inizio dell'operazione militare contro l'Iran è iniziata a inizio mese e dunque è lecito supporre che gli Stati Uniti cercheranno di terminare il lavoro sporco contro Teheran il prima possibile, così da consentire al tycoon di presentarsi a Pechino trionfante e pronto a sventolare in faccia ai cinesi la bozza di un accordo commerciale salatissimo. “Lo Stretto di Hormuz e le acque adiacenti rappresentano un’importante rotta commerciale internazionale per merci ed energia. Mantenere la regione sicura e stabile è nell’interesse comune della comunità internazionale”, ha intanto dichiarato Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington. Trump potrebbe fraintendere la diplomazia cinese scambiandola per paura. La verità è che Xi ha iniziato da tempo a differenziare le importazioni di petrolio, avvicinandosi sempre di più alla Russia di Vladimir Putin, nonché a incrementare l'uso delle rinnovabili (laddove possibile). Non solo: i cinesi conoscono bene le debolezze narcisistiche di Trump e faranno di tutto per far credere al loro ospite che l'attacco all'Iran sia un colpo da maestro. A quel punto ci sarebbe spazio per trattare. In che modo? Magari così, con Pechino disposta a consegnare al presidente statunitense le chiavi dell'America Latina e del Medio Oriente in cambio di Taiwan.