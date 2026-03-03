Cosa c'è dietro la guerra contro l'Iran? La discussione al Congresso, il ruolo di Israele e la “scusa” della minaccia missilistica

Quando scoppia una guerra di solito ci sono sempre motivazioni razionali in grado di spiegarla. Nel caso del conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran, tuttavia, si fatica enormemente a capire perché siano iniziate le ostilità e quali siano gli obiettivi. Si potrebbe pensare che Washington, supportato da Tel Aviv, voglia provocare un regime change nella Repubblica Islamica ma, neutralizzata la Guida Suprema, Ali Khamenei, gli ayatollah sono ancora al loro posto. Anzi: hanno risposto con missili e droni in tutto il Golfo. Allora subentra una seconda ipotesi. Gli Usa hanno colpito Teheran perché sapevano che i pasdaran fossero sul punto di sviluppare l'arma nucleare o di sferrare un “attacco preventivo”. La spiegazione di Donald Trump dell'intera vicenda è questa: le forze statunitensi vogliono distruggere le capacità missilistiche iraniane, smantellare la sua capacità navale, e impedire che possa ottenere un'arma nucleare, in maniera tale “che il regime iraniano non possa continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti al di fuori dei propri confini”. Nel primo discorso pubblico dall'avvio dell'operazione Epic Fury, Trump ha affermato che l'Iran ha ignorato gli avvertimenti degli Stati Uniti e che “si è rifiutato di cessare la ricerca di armi nucleari”. Ancora più nette le parole del Segretario di Stato Marco Rubio che, citando una valutazione del Dipartimento della Difesa, si è detto convinto che l'Iran avesse pianificato un attacco contro gli Usa: “Abbiamo adottato un approccio proattivo e difensivo per impedire loro di infliggere danni maggiori”. Dunque: colpire l'Iran prima che l'Iran colpisca noi.