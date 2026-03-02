ESCLUSIVA: Cosa fa il governo per gli italiani a Dubai? Le linee di emergenza di cui parla Tajani sono offline, mentre consolato e ambasciata rispondono solo sei ore al giorno (e mai la mattina)

Tajani ha poi dichiarato che il giorno precedente alla sua conferenza stampa “il console e il viceconsole sono stati in aeroporto, stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni. In questo momento il console d’Italia a Dubai è in contatto con questi ragazzi, quindi sono tutti comunque assistiti, sistemati italiani negli alberghi e sostenuti dal governo degli Emirati Arabi Uniti, così come mi aveva assicurato ieri il Ministro degli Esteri (…). Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre situazioni”. La testimonianza in questione riporta invece che “nonostante la presenza del ministro Guido Crosetto, che ha potuto ripartire domenica con un volo militare, non sono arrivate comunicazioni dirette dalla Farnesina, né telefoniche né via email. Inoltre, quanto dichiarato dal ministro Antonio Tajani – ossia che le compagnie aeree o il governo di Dubai avrebbero prontamente sistemato le persone in hotel a proprie spese – non trova riscontro: ad oggi, lunedì 2 marzo alle 20:30 ora locale, non è arrivata alcuna conferma al mio hotel né ad altri presenti qui che tali spese siano state sostenute dal governo di Dubai. Un supporto simile, invece, risulta essere stato fornito dal governo di Abu Dhabi”.