ESCLUSIVA: I missili iraniani su Dubai? “Non spaventano gli investitori, ma solo noi civili dimenticati dall’Italia” parla l’analista Alessandro Corsetti intrappolato a Dubai

Gli iraniani stanno cercando di colpire le basi americane. Ad Abu Dhabi, dove ce n’è una molto importante della Marina. Qua a Dubai un potenziale bersaglio è il porto, a 10 km da dove sto io, dove ci sono delle navi americane. Dicono, ma non si sa perché c'è molta disinformazione, che lo hanno colpito ieri mattina. I missili vengono intercettati in quota, dunque non c'è mai stato un vero colpo se non un drone solo, che sabato ha colpito l’hotel a Palm Jumeirah. Il problema rimangono i detriti dei missili intercettati. È un po' come stare in Israele, nel senso che i missili possono arrivare tutti i giorni ma c'è un sistema di difesa che funziona, però il punto è che bloccano tutto il traffico aereo, ed è questo il problema più grosso. Qualche volo dall’Oman parte, ma in maniera ridotta. Da oggi pomeriggio sono riniziati alcuni voli da Abu Dhabi anche con destinazioni europee, stasera sembra debbano riaprire con alcuni voli anche i due aeroporti di Dubai. Un’altra via sarebbe Riyadh, che alcuni hanno provato a raggiungere con 10 ore di auto, ma sempre questa mattina hanno colpito la raffineria di Saudi Aramco a Ras Tanura sulla costa dell’Arabia Saudita, quindi se chiudono anche quello poi non c'è più modo di attraversare il Medio Oriente.

Un problema serissimo per tutti i cittadini italiani.

Fino a ieri c’era anche Crosetto qui intrappolato insieme a noi e in qualche modo lasciava ben sperare la sua presenza, però comunque dalle ambasciate nessuno risponde al telefono. La Farnesina ha detto che bisogna aspettare, stare al riparo e attendere che riapra lo spazio aereo. Però non c'è nessuna via di fuga, è proprio tutto bloccato. Inoltre né ambasciate né consolati sanno dirci qualcosa. A cosa serve un’ambasciata se non ha informazioni privilegiate? Questo è il problema. Quando ho letto la notizia della morte di Khamenei ero più tranquillo, ma poi è suonato l’allarme e ci hanno fatto scendere nei parcheggi sotterranei. Poi hanno colpito l’aeroporto e alcune zone abitate.

Questi attacchi possono far tremare gli investimenti nel settore immobiliare? Tra l’altro a Dubai in particolare, ma in generale negli Emirati Arabi Uniti la Trump Organization ha fortissimi interessi in quest’ambito

Considera che la Trump Organization ha un progetto con Dar Global, un costruttore molto importante. Lo hanno lanciato penso ad aprile dell'anno scorso, un grattacielo di 80 piani per un costo complessivo di 1 miliardo di dollari, i cui appartamenti si possono compare anche in bitcoin. ma ciò nonostante il mercato è in rallentamento strutturale, perché si sta costruendo troppo e si è prossimi alla saturazione in alcune zone. È impressionante come vengano lanciati progetti su progetti di vastissima portata. Se queste esplosioni, missili, droni o quant’altro possano minare il mercato immobiliare non lo so. Nel breve periodo la vedo un po’ dura perché comunque ci sono vent’anni di reputazione attorno a quello che è un hub finanziario, economico e commerciale mondiale. Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai ne sono l’emblema. Non saranno certo due missili a far crollare tutto. L’idea di fondo che regna per il momento è (per quanto discutibile) se risolvi il problema con l’Iran (ovvero se lo elimini del tutto) il problema lo hai risolto per sempre. Personalmente, però, credo sia difficile che la questione iraniana verrà risolta nei termini di quanto è accaduto in Venezuela e trovo discutibile l’opportunità di aprire un conflitto che si sta allargando rapidamente in modo abbastanza incontrollato. Ricordiamoci che l’Iran è un paese di 90 milioni di persone. Tornando al mercato immobiliare, però, girano anche tante scemenze. Ho letto di gente che si è messa a vendere l’appartamento ora perché c'è la “guerra”. Ma ecco, al di là dei sensazionalismi, la guerra non è per il momento un catalizzatore così forte. Se poi dura per mesi questa situazione allora sì, per carità. Ma ad oggi è cascato un missile sulla Palma. È come un attentato in una grande città europea: non è che non investo più perché c'è stato un attentato. Però ovviamente dà fastidio, perché ogni mercato si basa sulla fiducia.