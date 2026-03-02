ESCLUSIVA: I missili iraniani su Dubai? “Non spaventano gli investitori, ma solo noi civili dimenticati dall’Italia” parla l’analista Alessandro Corsetti intrappolato a Dubai

Basta un missile sull’hotel di lusso Fairmont a Palm Jumeirah per mettere in crisi l’intero settore immobiliare emiratino? Evidentemente no, ma vediamo per quali ragioni. Ce lo ha spiegato al telefono Alessandro Corsetti, studioso e analista immobiliare rimasto intrappolato a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo. Le notizie che ci raggiungono confuse da Dubai descrivono la gravità del conflitto che, inaugurato da Tel Aviv e Washington nei confronti di Teheran, si sta allargando in maniera incontrollata in tutto il Medioriente. Corsetti, per testimonianza diretta, ci ha raccontato la realtà dei giorni che sta vivendo, raccontando però uno scenario che (e speriamo rimanga tale per la sua sicurezza e di quella di tutti gli altri civili che si trovano nella sua situazione) è lontano da quello di città come Kiev oppure Odessa. Nonostante il disagio e la paura per la situazione, lo scudo aereo per il momento sta intercettando la maggior parte dei missili diretti verso la città. L’incolumità dei civili è stata però messa a repentaglio dalle schegge impazzite dei missili iraniani distrutti che, appunto, nella giornata di sabato hanno colpito anche edifici iconici come il Burj Al Arab e l’aeroporto di Dubai, o camminare per le strade di quella che è la meta dei capitali di mezzo mondo, a partire da quelli russi e ucraini. Questi ultimi sono stati localizzati principalmente nell’immobiliare e in qualsiasi vertiginoso grattacielo di Dubai la prima lingua ad essere parlata è proprio il russo. Investimenti che hanno reso anche fino al 300-400% in pochi anni e che ora, però, vanno incontro ad un rallentamento. Corsetti, come molti altri cittadini italiani è ora bloccato a Dubai, presso l’hotel Holiday Inn Express a Dubai Internet City, a poca distanza da Palm Jumeirah e a 20 chilometri dall’aeroporto, entrambi colpiti dai missili iraniani. In attesa di direttive della Farnesina che però non arrivano, alle ambasciate nessuno risponde e nessuno pare avere informazioni chiare sui prossimi sviluppi. Una situazione allarmante soprattutto per la mancanza di direttive e per il silenzio radio del nostro paese che a quanto pare sembra essere tagliato fuori da ogni tipo di informazione sul territorio.
Gli iraniani stanno cercando di colpire le basi americane. Ad Abu Dhabi, dove ce n’è una molto importante della Marina. Qua a Dubai un potenziale bersaglio è il porto, a 10 km da dove sto io, dove ci sono delle navi americane. Dicono, ma non si sa perché c'è molta disinformazione, che lo hanno colpito ieri mattina. I missili vengono intercettati in quota, dunque non c'è mai stato un vero colpo se non un drone solo, che sabato ha colpito l’hotel a Palm Jumeirah. Il problema rimangono i detriti dei missili intercettati. È un po' come stare in Israele, nel senso che i missili possono arrivare tutti i giorni ma c'è un sistema di difesa che funziona, però il punto è che bloccano tutto il traffico aereo, ed è questo il problema più grosso. Qualche volo dall’Oman parte, ma in maniera ridotta. Da oggi pomeriggio sono riniziati alcuni voli da Abu Dhabi anche con destinazioni europee, stasera sembra debbano riaprire con alcuni voli anche i due aeroporti di Dubai. Un’altra via sarebbe Riyadh, che alcuni hanno provato a raggiungere con 10 ore di auto, ma sempre questa mattina hanno colpito la raffineria di Saudi Aramco a Ras Tanura sulla costa dell’Arabia Saudita, quindi se chiudono anche quello poi non c'è più modo di attraversare il Medio Oriente.
Un problema serissimo per tutti i cittadini italiani.
Fino a ieri c’era anche Crosetto qui intrappolato insieme a noi e in qualche modo lasciava ben sperare la sua presenza, però comunque dalle ambasciate nessuno risponde al telefono. La Farnesina ha detto che bisogna aspettare, stare al riparo e attendere che riapra lo spazio aereo. Però non c'è nessuna via di fuga, è proprio tutto bloccato. Inoltre né ambasciate né consolati sanno dirci qualcosa. A cosa serve un’ambasciata se non ha informazioni privilegiate? Questo è il problema. Quando ho letto la notizia della morte di Khamenei ero più tranquillo, ma poi è suonato l’allarme e ci hanno fatto scendere nei parcheggi sotterranei. Poi hanno colpito l’aeroporto e alcune zone abitate.
Questi attacchi possono far tremare gli investimenti nel settore immobiliare? Tra l’altro a Dubai in particolare, ma in generale negli Emirati Arabi Uniti la Trump Organization ha fortissimi interessi in quest’ambito
Considera che la Trump Organization ha un progetto con Dar Global, un costruttore molto importante. Lo hanno lanciato penso ad aprile dell'anno scorso, un grattacielo di 80 piani per un costo complessivo di 1 miliardo di dollari, i cui appartamenti si possono compare anche in bitcoin. ma ciò nonostante il mercato è in rallentamento strutturale, perché si sta costruendo troppo e si è prossimi alla saturazione in alcune zone. È impressionante come vengano lanciati progetti su progetti di vastissima portata. Se queste esplosioni, missili, droni o quant’altro possano minare il mercato immobiliare non lo so. Nel breve periodo la vedo un po’ dura perché comunque ci sono vent’anni di reputazione attorno a quello che è un hub finanziario, economico e commerciale mondiale. Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai ne sono l’emblema. Non saranno certo due missili a far crollare tutto. L’idea di fondo che regna per il momento è (per quanto discutibile) se risolvi il problema con l’Iran (ovvero se lo elimini del tutto) il problema lo hai risolto per sempre. Personalmente, però, credo sia difficile che la questione iraniana verrà risolta nei termini di quanto è accaduto in Venezuela e trovo discutibile l’opportunità di aprire un conflitto che si sta allargando rapidamente in modo abbastanza incontrollato. Ricordiamoci che l’Iran è un paese di 90 milioni di persone. Tornando al mercato immobiliare, però, girano anche tante scemenze. Ho letto di gente che si è messa a vendere l’appartamento ora perché c'è la “guerra”. Ma ecco, al di là dei sensazionalismi, la guerra non è per il momento un catalizzatore così forte. Se poi dura per mesi questa situazione allora sì, per carità. Ma ad oggi è cascato un missile sulla Palma. È come un attentato in una grande città europea: non è che non investo più perché c'è stato un attentato. Però ovviamente dà fastidio, perché ogni mercato si basa sulla fiducia.
Non c’è il rischio che i miliardari decidano ora di scegliere un luogo più tranquillo dove spostare i propri capitali?
Il rischio remoto c’è. Tu vieni qua perché sei sicuro che nessuno ti viene a disturbare. Ma se poi cominciano ad arrivare i missili e pensi, ma allora è davvero sicuro? Un po’ si minano le fondamenta su cui si è eretta Dubai, che è la sicurezza anche dei cittadini, che tendenzialmente sono molto benestanti. C’è il rischio che questi allora se ne vadano in Svizzera oppure tornino a Londra o Mosca. Adesso tra l’altro c'è il Ramadan, quindi è un periodo in cui la città è più vuota, più tranquilla, c'è meno turismo perché è un periodo più “morto”. Non è proprio il picco della stagione. Essendo che il mercato secondo me tende a scendere, potrebbe confermarsi questo trend continuando a calare anche nel 2026-2027. Letteralmente da più o meno settembre 2025 i dati indicano una diminuzione delle vendite e dei prezzi al metro quadro. Però era logico dal momento in cui l’offerta arriva a colmare la domanda. Nel 2022 è arrivata un’ondata di ricchi russi e ucraini che hanno portato talmente tanti soldi che non sapendo più dove metterli hanno iniziato a costruire. Però adesso il trend si è stabilizzato. Ovviamente se costruisci nel giro di 3 anni più di 350.000 appartamenti, sono numeri importantissimi, poi li devi riempire. Tanti costruttori quando ci parlo mi dicono che ci sono ancora unità disponibili. Questo vuol dire che non vanno sold out il giorno stesso come in passato. Qualche anno fa c’era molta più follia, adesso è un mercato più maturo. Questo non toglie che ci siano ancora grandi opportunità da cogliere, ma acquistare ad occhi chiusi o da sedicenti agenti immobiliari rappresenta un rischio.
Qual è il principale problema dunque?
Qui tolti i lavoratori indiani, perché è pieno di lavoratori provenienti da India e anche Bangladesh, qua si parla russo, letteralmente. In hotel senti sempre parlare russo. Ma non è che siano infiniti i loro soldi. E quindi a meno che non arrivi qualche altra grande migrazione di capitali esteri per ora il problema è questo. Era prevedibile, ad ogni modo. In cinque anni certi progetti hanno reso addirittura il 400%. Ci sono appartamenti da 20-30 milioni di euro, ville che superano i 100 milioni di euro in vendita. Se cresce tutto così il mercato è drogato, praticamente, quindi è normale che adesso rallenti e lateralizzi. È un po’ lo stesso discorso dei mercati azionari, come il bancario in Italia che è cresciuto talmente tanto che adesso non può mantenere questo trend e quindi fisiologicamente rallenta. Adesso l’interesse generale per l’ecosistema rimane alto da parte di indiani, inglesi e cinesi, però bisogna rilevare che pure il mercato italiano qua a Dubai è stato il terzo per numero di acquisti nel 2024. Quindi è un mercato molto dinamico. Gli italiani investono tanto a Dubai, anche per discorsi di fiscalità amica.