Signori, noi ve lo diciamo: andate a fare benzina (e in fretta). Abbiamo analizzato i dati sul petrolio con la guerra in Iran e sarà come nel 2022 con la Russia

Il mercato sta già incorporando un “premio di rischio Iran” nei listini energetici. Oltre 20 milioni di barili al giorno attraversano quest’area e un blocco anche parziale ridurrebbe l’offerta disponibile, facendo salire rapidamente il prezzo del petrolio. Negli ultimi giorni almeno 150 petroliere avrebbero rallentato o sospeso la navigazione nell’area del Golfo, mentre i costi assicurativi per le navi sono aumentati sensibilmente. Come ha spiegato la Cnn, l’Opec+ ha annunciato un incremento della produzione di 206 mila barili al giorno a partire da aprile, superiore ai 137 mila inizialmente previsti, nel tentativo di contenere l’escalation del prezzo del carburante. Tuttavia, la capacità inutilizzata è concentrata in pochi Paesi e potrebbe non essere sufficiente a compensare un’interruzione significativa legata alla crisi con l’Iran. Anche le Borse hanno reagito: i mercati del Golfo hanno registrato cali fino al 2,5%, mentre gli investitori si rifugiano in beni considerati sicuri come l’oro. Ma è soprattutto il settore energetico a essere sotto pressione, perché ogni aumento del prezzo del greggio si traduce, con effetto quasi automatico, in un aumento del prezzo della benzina e del carburante per famiglie e imprese.