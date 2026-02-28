Ok, ma cosa sta succedendo in Medio Oriente? È iniziata la guerra tra Usa, Israele e Iran. Washington parla di “azione preventiva” ma era tutto programmato da tempo...

Il problema principale è che questa volta la guerra potrebbe durare molto più dei 12 giorni intercorsi tra l'inizio e la fine dell'ultimo scaz*o tra le parti avvenuto lo scorso giugno. Teheran, infatti, questa volta intende vendicarsi per davvero, e lo ha già detto chiaramente per bocca di Tasnim, un'agenzia di stampa semi-ufficiale legata al Corpo d'élite delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc): "L'Iran si sta preparando alla vendetta e a una risposta schiacciante al regime sionista". Tradotto: l'Iran è pronto a colpire Israele, e per farlo dispone di un'ampia gamma di opzioni di ritorsione. L'elenco comprende attacchi missilistici a corto raggio contro le basi statunitensi nella regione, siti militari e civili in Israele o navi da guerra degli Usa. Non solo: i Pasdaran possono contare anche su droni e sottomarini in grado di rappresentare una minaccia per le imbarcazioni statunitensi nelle acque del Golfo Persico e nei suoi dintorni. Detto altrimenti, il botta e risposta allargherà il conflitto all'intero Medio Oriente. L’esercito israeliano ha intanto riferito di aver emesso un “allarme proattivo per preparare la popolazione alla possibilità che vengano lanciati missili verso lo Stato di Israele”.