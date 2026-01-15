Altro che Netflix, con la rivolta in Iran tornano in classifica i libri. Uno su tutti sta esplodendo sui social. Abbiamo riletto Shah-in-sha di Kapuscinski e vi diciamo come andrà a finire. Spoiler: malissimo

È un momento interessante per leggere questo libro. In primis perché ci consente di tracciare parallelismi tra ciò che accadde in Iran e quanto sta accadendo adesso nel Paese. Dove un governo, un ordine o un regime, chiamatelo un po' come volete, è sotto pressione, e rschia di crollare dando vita a una nuova era inedita. Benissimo sostenere la libertà e salutare gli ayatollah, ma un'ipotesi del genere può andar bene, appunto, solo se completiamo il ragionamento proponendo una pars costruens. Distruggere è facile, costruire è molto più difficile. Ancor più se parliamo di politica. Detto altrimenti, c'è qualcuno che potrebbe sostituire Khamenei e i suoi collaboratori senza gettare l'Iran in una sorta di guerra civile, o peggio, nelle mani di uno scià erede dell'ultimo cacciato in malo modo? Qualcosa di simile, del resto, è già successo, come spiega Kapuscinski nel suo libro: “Raramente un popolo vive momenti simili! Ma proprio in quel momento il senso di vittoria sembrava naturale e giustificato. La Grande Civiltà dello Scià giaceva in rovina. Cos'era stato in sostanza? Un trapianto rifiutato. Era stato un tentativo di imporre un certo modello di vita a una comunità legata a tradizioni e valori completamente diversi. Era stato forzato, un'operazione che aveva più a che fare con il successo chirurgico in sé che con la questione se il paziente fosse sopravvissuto o, cosa altrettanto importante, se fosse rimasto se stesso”.