Sull'Iran Trump ha bluffato? Il vero motivo per cui non c'è ancora stato un attacco è che gli Usa... non hanno abbastanza risorse militari in Medio Oriente

Manco per il caz*o. A fermare Trump, semmai, è stata l'impossibilità degli Stati Uniti di aprire un nuovo, delicatissimo, fronte di tensione internazionale. Già, perché colpire l'Iran non coincide, come forse penserebbe qualcuno, nell'attaccare gli ayatollah e poi far finta di niente, immaginando la dissoluzione della Repubblica Islamica. Colpire l'Iran sottintende il rischio di affrontare un conflitto, potenzialmente regionale, lungo e particolarmente ostico. Niente a che vedere, insomma, con il blitz di poche ore a Caracas, quasi folkloristico, costato la carriera politica a Maduro. Sia chiaro: gli Usa possono attaccare Teheran ma la loro coperta militare risulterebbe al momento troppo corta per proteggersi dalle presumibili conseguenze di una simile azione. Come mai? In autunno Trump ha ordinato un massiccio rafforzamento bellico nei Caraibi. Il Pentagono ha ora 12 navi da guerra assegnate alle acque caraibiche, contro le sole sei in Medio Oriente, e nessuna portaerei nel Mediterraneo e dintorni. Non solo: senza una citata portaerei e il relativo stormo aereo, comprendente caccia, elicotteri e aerei dotati di dispositivi di disturbo elettronico, il numero di velivoli statunitensi nella regione mediorientale è limitato a quelli autorizzati a dispiegarsi nelle basi di altre nazioni. Come ha dichiarato l'ammiraglio Daryl Caudle, le forze navali statunitensi “sono pronte a operare ovunque nel mondo e a fare ciò che è loro richiesto” ma questo rappresenta un rischio “se i comandanti congiunti non dispongono delle forze di cui hanno bisogno”. Ecco , forse, perché Trump non ha colpito l'Iran: vuole vincere la sua partita di poker senza correre rischi.