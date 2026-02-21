Vincenzo Schettini, ex studente in esclusiva a MOW: "In classe faceva video per YouTube al posto delle lezioni, assegnava voti in più tramite emoji, molti non parlano per paura"

Come si svolgevano le lezioni di Fisica del Prof Vincenzo Schettini in classe?

Le sue lezioni, diciamo, non erano 'tradizionali'. Nel senso che su cinquanta, l'avrò visto massimo cinque volte spiegare alla lavagna. Lui arrivava in aula quasi sempre, quindi, con lo scopo di rendere ogni 'lezione' un video da massimo 10 minuti sul proprio canale YouTube. All'inizio dell'ora, chiedeva un volontario tra gli studenti che gli reggesse il telefono per filmarlo. Un altro di noi, invece, gli teneva quell'aggeggio che ora non ricordo come si chiami e pure un'altra cosa (selfie stick e ring light, ndr). Io non mi sono mai offerta perché già avevo difficoltà in Fisica e avrei voluto seguire la lezione.

Altri Prof facevano lo stesso?

No. Era l'unico docente che adottava questi metodi. Anche perché eravamo già una classe 'digitale' quindi con iPad a disposizione per scaricare libri e prendere appunti.

Però non capisco: le lezioni di Schettini duravano 10 minuti?!

No no, anzi! Si arrivava facilmente all'ora piena perché si fermava e ripartiva da capo quando sbagliava a parlare o non lo convinceva il modo in cui avesse espresso un concetto. Controllava anche le inquadrature, mentre 'spiegava', e nel caso non gli piacessero, ripartiva da capo un'altra volta. Tutto questo, inevitabilmente, levava tempo alla 'lezione', ma intanto in classe il tempo passava così. Almeno fino a che lo ho avuto come docente, ossia per due anni (2018-2019), non so poi se i suoi metodi siano cambiati nel tempo. E non lo so né lo posso dire perché 'dopo' non c'ero.

Ma la scuola non aveva niente da dire, a riguardo?

No, non che io abbia sentito.

Perché, secondo lei?

È brutto da dire e lo so. Però, per come la vedo io, credo che alla scuola facesse piacere avere un insegnante così 'innovativo', aperto ai 'social' e ai giovani. Almeno, il racconto che ne usciva era questo. E faceva 'notizia', pubblicità all'Istituto. Infatti, erano aumentate le iscrizioni. Poi noi studenti eravamo contenti dei metodi applicati da Schettini a lezione? Io, per esempio, no. Mi sembrava di perdere tempo e di non imparare granché. Altri, invece, erano felici perché con l'escamotage del (mezzo) voto in più garantito quando commentavano le live del Prof, dovevano studiare di meno ottenendo comunque buoni risultati.