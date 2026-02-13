Il Prof Vincenzo Schettini delira al BSMT: "La scuola del futuro? Online e a pagamento per tutti! Mentre la cultura è un prodotto in vendita, come al supermercato"

Il 'futuro' della scuola italiana, prospettato da Schettini come uno scenario buono e giusto, di fatto darebbe la possibilità di accedere all'istruzione (diritto garantito dall'articolo 33 della nostra Costituzione) soltanto a chi potrà permettersi di pagare per studiare. Immaginate vostro figlio o nipote che a un certo punto si ritroverà bocciato perché non avete trovato i soldi per (tutte) le lezioni di Fisica online su Sciences Plus, in abbonamento Premium. Grazie al cielo non è così che funziona e non è nemmeno come 'dovrebbe' funzionare. L'istruzione, appunto, è un diritto non un 'prodotto in vendita al supermercato'. E non importa il contesto in cui una raggelante boiata del genere venga pronunciata: alcuni, forse pochissimi punti cardine della nostra società non si possono mettere in dubbio. Perché farlo aprirebbe tante piccole vie che porterebbero, inevitabilmente, al privilegio come unico strumento di conoscenza. E quindi di potere.

Gli insegnanti oggi (e forse da circa sempre) sono sottopagati e precari? Purtroppo, sì. Come tantissime altre categorie di lavoratori, ahinoi. La soluzione, per esempio se non soprattutto nel caso della scuola, non può però arrivare 'dal basso', nella solita guerra tra poveri in cui qui vengono fatte scendere in campo due parti, professori e famiglie degli studenti. E 'vince' chi riesce a diventare un po' più ricco, ai danni dell'altro. Facendo soccombere l'altro. Mentre lo Stato è troppo indiffarato a occuparsi del comico Andrea Pucci che non presenzierà al Festival di Sanremo. Ci indigniamo ogni giorno sui social, per qualunque cosa, dalla cantante che preferiamo se qualcuno osa criticarla online, agli ingredienti per la carbonara. Ingaggiamo crociate per questioni 'politiche' che di 'politico' non hanno un belino perché, qualsiasi potrà esserne l'esito finale, nel concreto della nostra quotidinianità non cambierà assolutamente nulla. Ci indigniamo, insomma, per retorica. Retorica a cui nemmeno abbiamo pensato noi, ma è trend e allora tocca discuterne per non perdere la santa fetta di engagement che ci spetta. Ancora una volta, per non perderci il nulla. Ci indigniamo perché qualcuno di potente, non importa dentro quale ambito, ci posta di farlo. Imboccandoci pure il motivo. E noi eseguiamo, tante piccole Alexa di chi detta l'agenda, dai politici agli influencer passando da Fabrizio Corona, non cambia nulla, sono tutti la stessa cosa. Quella che vi ho appena descritto.

Ora, il guru dell'insegnamento Vincenzo Schettini è un personaggio, nel percepito, stimatissimo dal pubblico come dalla Sinistra perché entrambi vedono in lui la plastica rappresentazione di tutto ciò che è buono e giusto: il suo coming out virale e commovente nonché d'ispirazione (postato poco prima di far uscire un libro autobiografico sul tema, ndr), un approccio gentile e 'petaloso' alla scienza, un impegno divulgativo utile che forse può riuscire ad avvicinare davvero i più giovani, gli studenti che lui tanto ama, a materie da sempre ostiche e 'noiose'. L'opera può pure essere meritoria in sé, ma 'come' la si porta avanti non può che essere un tema. E non può che essere un tema perché di questo personaggio 'petaloso' si fida tantissima gente. Un messaggio così, dunque, una roba che suona tipo 'mettiamo in vendita l'istruzione per chi ha i soldi e tutti gli altri amen', non se lo può permettere, stavolta lui, per il drago della comunicazione che dovrebbe essere (ha fatto fortuna diventando milionario sui social così, non certo per il posto da Prof di Fisica in un Liceo) e per il ruolo che tiene tanto, appunto, a rappresentare. Ripeterà lo stesso concetto sul palco del prossimo Concertone del Primo Maggio? Osiamo dubitarne, a spanne. E se non ci indigniamo per questo, ossia perché un personaggio (che abbiamo reso) influente tramite i nostri cuoricioni social scilindra una destrata di tale portata, accarezzando di fatto il sogno che la scuola non possa più essere un diritto costituzionale per tutti, allora significa che tutta quella indignazione l'abbiamo sì, insieme a una mira di merda.