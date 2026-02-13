Fascistelli condannati a Bari e Schmidheiny salvato a Torino: lo Stato bullo con i nostalgici e servo smemorato con il re dell’eternit (amico del Mossad e Epstein)

I fatti ci portano al 21 settembre 2018: una rissa di piazza nel quartiere Libertà, scoppiata durante una manifestazione contro l'allora Ministro dell'Interno (che da qualche mese era, tra l’altro, Matteo Salvini). Dopo otto anni di indagini estenuanti, analisi fotogramma per fotogramma dei video di sorveglianza e ricostruzioni millimetriche dei tafferugli, lo Stato ha stabilito che quei colpi di cinghia e quegli slogan fossero il segnale di un pericolo imminente per la tenuta della Repubblica. Dodici persone, una sede di provincia e un armamentario ideologico fatto di cameratismo e croci celtiche sono stati elevati a minaccia per il Paese. Sì, dodici semidisagiati fuori dal tempo. Lo Stato ha investito risorse, tempo e carriere per dimostrare che è capace di riconoscere il "male" quando ha la faccia di un manipolo di nostalgici. Una vittoria facile, morale, ideologica, che non disturba nessuno. Ma che garantisce il plauso del salotto buono della politica.

Solo che, mentre a Bari si processava l'ombra (cortissima e ormai anacronistica oltre che pittoresca) del Ventennio, a Torino lo Stato s’è fatto sprovveduto, balbettante e sibillinamente distratto dimenticando di tradurre un faldone per un condannato troppo grande. Ma grande veramente. La Corte di Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio la condanna nel processo "Eternit Bis" a carico dell'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny. Qui non si parla di cinghie e braccia tese, ma di mesotelioma pleurico. Non si parla di risse, ma di 392 morti accertati solo a Casale Monferrato. Schmidheiny, condannato in appello a 12 anni per omicidio colposo plurimo, ha visto la sua sentenza ridotta in coriandoli di carnevale per un vizio da cartoni animati: la mancata traduzione della sentenza nella sua lingua madre, il tedesco.