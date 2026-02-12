Delitto di Garlasco: il professor De Stefano indagato e sentito a SIT? Non è vero: lo dice un comunicato (ma forse è falso anche quello)

Ci sta, anzi sarebbe anche probabile e facilmente immaginabile. Ma, man mano che il pomeriggio andava avanti, è arrivato l’ennesimo colpo di scena: il pdf di un sedicente comunicato stampa (che pubblichiamo di seguito) dal testo inequivocabile: De Stefano non è indagato e non è stato ascoltato in Procura. Il tutto firmato dall’avvocato Patrizio Rovelli, con studio a Cagliari. C’era anche un numero di telefono, ma a cui non ha risposto nessuno per tutto il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi. Inoltre, quel comunicato è apparso solo sui social, senza che nessuna delle redazioni delle testate che stabilmente si occupano di Garlasco ne avesse ricevuto formalmente copia. Da qui i sospetti: ma non sarà che è falso anche il comunicato stampa? Sospetti che, con il passare delle ore si sono fatti sempre più insistenti. Come risolvere tutto? Chiamando il professor Francesco De Stefano, ma sembra non ci sia assolutamente modo di mettersi in contatto direttamente con lui.

Resta solo, dunque, da aspettare e evitare scarti in avanti che, come al solito, fanno più danni che utili servizi, ricordando che sia la Procura di Pavia, che indaga su Andrea Sempio in concorso con Alberto Stasi o con altri, sia la Procura di Brescia, che indaga nell’ambito di Clean2 e della corruzione per l’archiviazione della precedente indagine su Sempio, hanno rilasciato comunicazioni ufficiali di sorta. Cosa c’è invece da sperare? Una cosa sola: che la perizia Cattaneo sia depositata in fretta, altrimenti, con questa povertà di notizie fresche e la “garlaschitudine cronica” che è diventata una patologia del Paese, il rischio di perdersi sempre di più dentro questa follia mediatica si farà sempre più alto per tutti.