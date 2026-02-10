Delitto di Garlasco: le dichiarazioni shock di Lovati da Giletti? Forse "l'istrione avvinazzato" è più sobrio e lucido di tutti noi (e capirlo fa troppa paura)

Lovati è uno che esagera. Che eccede. Ma è quanto di più lontano dall’inconsistenza possa esistere in tutto il circo che c’è intorno alle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Ieri sera, da Giletti, ha pronunciato parole che molti hanno liquidato come provocazioni, se non come delirio. Inascoltabile. Ma è un errore. Uno perchè Lovati non parla più da difensore e due perchè non parla per strategia processuale. Parla, anzi insiste, da uomo che ritiene l’indagine – anche quella attuale - profondamente viziata nell’impianto. “Questa è un’inchiesta finta - ha detto - Il concorso non esiste, è stata una persona sola, un sicario. Chiara stava scoprendo l’arcano”. La ricostruzione sarà pure di assoluta fantasia, una mezza suggestione, ma è sulla parola “arcano” che bisognerebbe concentrarsi. E’ quella la parola che dovrebbe obbligare a fermarsi, perché indica una direzione che nessuno, finora, ha davvero avuto il coraggio di esplorare fino in fondo. Perché portano in quella piazza nascosta in cui di solito si incontrano Chiesa, potere e interesii economici?

Secondo Lovati, l’omicidio di Chiara Poggi non è un delitto domestico, non è un raptus, non è il prodotto di una dinamica relazionale degenerata. È, piuttosto, “un omicidio dentro una rete di mutuo soccorso capace di proteggere i propri membri quando uno di essi rischia di essere smascherato. Cardinali, politici”. E’ una delle sue frasi. Esattamente quella che ha gelato lo studio e che molti hanno archiviato come eccesso retorico. Ma il punto non è la suggestione, bensì il metodo: Lovati chiede di guardare altrove, di spostare il fuoco dall’ossessione per il concorso e per la revisione del processo Stasi. E, in qualche modo, anche da Chiara Poggi, per e interrogarsi seriamente su ciò che intorno a Chiara c’era in quel periodo. Al limite su ciò che Chiara stava facendo, cercando, raccogliendo. E che poteva aver scoperto “Chi ha queste ricerche nel computer? – chiede Lovati - Nessuno. Ma lei sì”. Ha insistito coì, riferendosi ai temi di pedofilia, pornografia, anoressia, traffici illeciti. Per poi ribadire e scandire ancora “anoressia”. E oggi il rischio più grande è confondere la prudenza con la sordità. Non provare a “interpretare Lovati” non significa essere razionali. Significa scegliere la via più comoda: quella che riduce tutto a errori investigativi, a concorsi mai dimostrati, a revisioni attese e indagini funzionali a qualcosa altro. Dimenticando che la giustizia può essere veramente tale solo quando accetta di guardare anche ciò che disturba, ciò che espone, ciò che mette in crisi l’ordine delle cose. “Vedrete – ha concluso Lovati - che tra sei mesi o un anno io avrò avuto ragione”. Che significa? Non certo che Chiara è stata davvero uccisa da un sicario, ma che andrà a finire in un modo che per Lovati è già scritto: revisione e fine dell’incubo per Alberto Stasi, proscioglimento per Andrea Sempio e silenzio che calerà definitivamente.