Delitto di Garlasco: “paura di scoprire che a uccidere Chiara sia stato un familiare”. Lo diceva Rita Preda in una intercettazione, ma ora i Poggi pensano solo a Stasi (con una nuova perizia)

E’ chiaro, però, che per la famiglia Poggi o, meglio, per i legali di parte civile Tizzoni e Compagna, non è solo una questione tecnica. È una scelta strategica. Perché se è palese che le consulenze dei Poggi, oggi, non sono orientate a rafforzare l’indagine su Andrea Sempio, tuttora formalmente indagato, lo saranno per blindare la responsabilità di Stasi in vista di qualsiasi tentativo di revisione del processo. Una direzione confermata anche dalle analisi informatiche commissionate pure sui computer di Chiara e Alberto, secondo cui la sera prima del delitto la ragazza avrebbe visionato – per 15 secondi –l’anteprima di una foto presente nella cartella in cui materiale il fidanzato custodiva materiale pornografico adulto.

E l’indagine su Sempio? La Procura di Pavia attende la relazione super-partes della dottoressa Cristina Cattaneo prima di decidere se archiviare o rinviare a giudizio il nuovo indagato. Difficile pensare che quella richiesta non arriverà, anche se la famiglia Poggi – che oggi non ha più dubbi come invece ne aveva in quella intercettazione - continua a considerare il caso mai davvero aperto. Solo che così non lo considerano neanche chiuso, visto che Stasi è già stato condannato, sta comunque scontando la sua pena e non potrà essere condannato ancora per lo stesso delitto.