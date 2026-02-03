Ma davvero Sayf spaccherà a Sanremo con "Tu mi piaci tanto"? Secondo noi sì, lo abbiamo conosciuto e...

Si racconta come un pupazzo sballottolato da una parte all’altra, non necessariamente al governo di quel che gli accade intorno, vittima degli eventi. Poi, da qualche tempo, spiega il rapper, nella vulgata è passato il teorema per cui se vendi allora sei bravo, sai come si fa la vera musica, ma è sbagliato. Non è un bel messaggio, la cultura del denaro fine a sé stesso. Per fare la vera musica, citiamo Paolo Conte, “ci va carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine” e Sayf, una mosca bianca, pesca nel mare dei ricordi impolverati tra vinili e cassette nella grande casa della memoria, quel tempio sacro di emozioni da custodire e salvare dal naufragio del tempo. Quelle emozioni da custodire, da pronunciare correttamente perché “non sappiamo più usare le parole, e quindi si esprimono sempre meno concetti”. Non è una bella direzione, si sfoga Sayf, perché così va a morire la cultura soffocata dal desiderio del danaro, la voglia di arrivare e non quella di capire. Poi, però si mostra anche molto realista, sa che il suo è un lavoro privilegiato e di cui è grato, e quando gli domandano se ha paura di non essere capito, risponde di no, anche se poi, confessa, “vomito prima di cantare”. E spera, per il dopo Sanremo, di potersi sistemare “in qualche villa su per il monte, farsi una famiglia” e questo genere di cose qui. E finché potrà rimarrà a Rapallo, dove continuerà a girare sul suo motorino fottendosene di tutta quella gente che arriva d’estate, “che in linea di massima non è molesta”.