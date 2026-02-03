Le bombe del Fatto sui lavori per Milano Cortina: ma quante opere sono state completate? E quanto abbiamo speso fin'ora? Altro che Giochi a costo zero...

Erano stati promessi dei Giochi a costo zero, sarà davvero così? Direi proprio di no. O meglio, a dirlo è il Fatto Quotidiano con un approfondimento uscito questa mattina. Le Olimpiadi di Milano Cortina ci erano state presentate come un progetto virtuoso dal punto di vista amministrativo. La dimostrazione che i Giochi possono essere fatti anche senza creare buchi neri nelle finanze pubbliche. In una sinergia fra pubblico e privato che avrebbe dovuto ammortizzare i costi e garantire la buona riuscita dell'evento. Secondo quanto prospettato nel 2019 solo due opere si sarebbero dovute realizzare da zero: il nuovo Villaggio Olimpico di Milano e l'Arena Santa Giulia. Opere costruite a carico dei privati che le avrebbero poi sfruttate in accordo con il pubblico. Poi solo ammodernamenti e ristrutturazioni di opere già esistenti. Ma le spese prospettate inizialmente sono lievitate a dismisura a causa degli extracosti. Il piano degli interventi pubblici sportivi era infatti stato prospettato a 204 milioni di euro, per poi crescere fino a 945 milioni. Qualche esempio? I costi per lo stadio di Cortina sono cresciuti dai 7,6 milioni iniziali agli attuali 20, per il biathlon ad Anterselva da 4,7 a 55 milioni, a Bormio si è passati da 7 a 78 milioni di euro e a Livigno verranno spesi 160 milioni a fronte dei 20,7 preventivati. Extracosti derivanti ufficialmente dal mutamento dello scenario economico e geopolitico avuto dal 2019 ad oggi. Covid e guerre hanno alzato l'inflazione, i prezzi della benzina e dei materiali e dilatato i tempi di realizzazione. In totale secondo il Fatto le “Olimpiadi a costo zero” dovrebbero costare in realtà allo Stato circa 7 miliardi. Certo, sempre meno dei 13 miliardi di dollari di PyeongChang 2018, e molto meno degli oltre 50 miliardi di euro spesi dalla Russia per l'edizione di Sochi, la più costosa di sempre.