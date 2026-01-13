Le nuove bombe di Report sul Villaggio Olimpico e il contratto tra Fondazione Milano Cortina e Deloitte: altro che Giochi a costo zero

Una strana commistione fra pubblico e privato quella che sarebbe emersa dall'inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. È proprio da questa che parte Report. Fra i progetti finanziati interamente dai privati c'è il Villaggio Olimpico di Milano, destinato da dopo la fine dei Giochi a diventare una residenza per universitari. A realizzare il Villaggio è il Fondo immobiliare Porta Romana gestito dalla società Coima. Già dall'inaugurazione avvenuta il 30 settembre il Villaggio presentava dei problemi, era infatti incompleto e il pianterreno aveva pavimenti e soffitti ancora non rifiniti o addirittura lasciati grezzi. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a tal proposito ha detto: “Io non posso arrivare al 6 febbraio (data di inizio dei giochi, ndr) ancora così, se non ottempera il privato deve fare il pubblico...”. È così che lo Stato torna a partecipare alle spese sui Giochi. L'inchiesta della Procura ha portato agli arresti tra gli altri dell'amministratore delegato di Coima Manfredi Catella e l'architetto Alessandro Scandurra. L'architetto, secondo gli inquirenti, in quanto membro della commissione paesaggio del comune di Milano sarebbe incappato in un conflitto di interessi, intrattenendo rapporti professionali da libero professionista con gli stessi soggetti beneficiari dei progetti che valutava, compreso il gruppo Coima. Ipotesi di corruzione secondo i Pm tra Scandurra e Catella, conclusasi però con un nulla di fatto al Tribunale del Riesame e in Cassazione. Nelle motivazioni della Suprema Corte si legge che i pagamenti fatti da Coima a Scandurra non sarebbero illeciti, anzi sarebbero slegati dal ruolo di Scandurra nella commissione paesaggio e regolarmente contabilizzati. Non può esserci una corruzione senza un accordo, quindi senza una prova del rapporto di corruzione. Secondo l'ex vicesindaco di Milano, il comunista Luigi Corbani si configurerebbe un conflitto di interessi, un do ut des fra amministratori e imprenditori. Proprio Corbani lo scorso maggio ha fatto un esposto alla Corte dei Conti riguardante le Olimpiadi, denunciando gli extra costi dei lavori per il Villaggio Olimpico di Coima, che ammonterebbero a 40 milioni di euro circa. Questi sarebbero stati causati dalle ditte che, in sede di gara, avrebbero avanzato richieste più onerose di quanto preventivato. Spese che sarebbero sostenute dal Comune di Milano grazie a un emendamento del decreto Sport dell'estate 2025 che ha consentito al Comune di rivedere la convenzione per il futuro studentato, attraverso cui Palazzo Marino verrà incontro agli extra costi sostenuti da Coima. Catella stesso avrebbe suggerito via chat all'ex assessore Giancarlo Tancredi l'iter per corrispondergli gli extra costi. Si tratterebbe di fatto di un investimento garantito dallo Stato e che andrebbe ad eliminare il rischio di impresa. Se va bene Coima guadagna, se va male ci rimette lo Stato. Anche se Sala ai microfoni di Report ha sottolineato come al momento non ci sia nessun atto da parte del Comune che esprima la volontà di aderire alle richieste dell'imprenditore. Stessa storia del Villaggio anche per il Palaitalia di Santa Giulia, finanziato sulla carta dalla multinazionale tedesca Cts Eventim, in realtà grazie all'inquadramento dell'opera come di interesse pubblico e ai soliti extra costi lo Stato ci ha messo del suo. Secondo i pm anche qui l'assessore Tancredi avrebbe interferito con l'iter autorizzativo dell'opera, la Cassazione ha rigettato l'ipotesi dicendo che: "Non sono state fornite emergenze probatorie utili a dimostrare l'assunto secondo cui l'interesse di Tancredi a portare avanti determinati progetti urbanistici fosse da considerare espressione della finalità di favorire le speculazioni dei privati, piuttosto che di sostenere delle opere ritenute utili per il risanamento”.