Ma cos’hanno detto Report e Il Fatto sui lavori in corso per le Olimpiadi? Ritardi, prezzi lievitati e dubbi sulla sicurezza. Milano Cortina sarà davvero “medaglia d’oro dello scempio”?

Il cantiere è stato affidato in maniera diretta (dopo che due multinazionali si sono tirate indietro per i rischi geologici) alla Graffer. Sergio Lima, responsabile vendite dell’azienda, è coinvolto in un processo per turbativa d’asta a Verona per un appalto da 1,8 milioni di euro, e intervistato da Di Pasquale ammette che la sua società non è in grado di costruire un impianto del genere. Infatti, si è affidata a ditte straniere, tra cui una turca già coinvolta nel disastro della funivia di Antalya, dove morì una persona e altre 184 rimasero sospese per diverse ore. Inoltre, Lima ammette che per il momento non è stato rilasciato il documento per l’immunità da frana, dato che il progetto esecutivo completo ancora non c’è. I primi piloni, però, stanno per essere innalzati. La situazione per quanto riguarda la viabilità sarebbe ugualmente problematica: le strade sorgeranno nell’area intorno a San Vito di Cadore, una zona già colpita negli ultimi tempi da diversi crolli e frane che hanno bloccato la circolazione. A San Vito sono stati stanziati 65 milioni di euro per una variante dotata di un ponte sopra il torrente Rusecco, esondato nel 2015. Stando a quanto emerso dal servizio di Report, i lavori per la messa in sicurezza di quell’area non sono ancora stati completati. Altre varianti previste prima dell’inizio delle Olimpiadi sono quelle di Valle di Cadore e Tai di Cadore. I lavori di quest’ultima sarebbero dovuti costare 32 milioni, ora saliti a 109. Pure a Cortina c’è un progetto da 677 milioni: lì come stanno le cose? Sempre a Report viene spiegato che in uno dei lotti del cantiere è prevista la realizzazione di una bretella autostradale vicino a un versante a rischio frana. Gli abitanti della zona hanno fatto ricordo al Tar, mentre il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso perplessità sulla sicurezza dell’area e l’efficacia dei lavori. Il completamento è previsto ben oltre il termine delle Olimpiadi.