Chi è Gian Gaetano Bellavia, il “consulente delle Procure”? Dai legami con Report (secondo la destra) ai file su John Elkann e Silvio Berlusconi

Nel 2010, incaricato dalla procura di Milano, è consulente a proposito delle indagini sulla ‘ndrina Morabito-Palamara-Bruzzaniti di Africo, districando una matassa costituita da circa un centinaio di società incastrate l’una nell’altra dietro alla quale si celava l’ex sindacalista e poi re delle cooperative Antonio Paolo, a capo di una rete di commercialisti specializzati, prestanome e bilanci falsificati per evadere il fisco e coprire gli affari con la cosca Morabito. Bellavia poi si è occupato per il Gip di Milano Guido Salvini, anche di studiare il ritardo nella contabilizzazione di 11,4 miliardi di rettifiche su crediti - tra il 2012 e il 2015 – da parte degli allora gestori operativi di Mps - prossima al fallimento e teatro dell’omicidio di David Rossi – Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, poi assolti dai successivi Pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda nella medesima inchiesta. Bellavia è stato inoltre tra 2016 e 2024 il presidente del collegio sindacale della società Sgs - colosso mondiale del testing, ispezione e certificazione di prodotti - e della Sim quotata in borsa Mit. Insomma, Bellavia è un uomo che ha attraversato e conosciuto in prima persona i più grossi scandali e crimini finanziari degli ultimi quarant’anni, dunque è chiaro quanto per Report la sua collaborazione in qualità di perito sia stata preziosa, non necessariamente nei modi denunciati da alcuni membri dell’attuale coalizione di governo.