Sul caso di Ghiglia e Report fa tutto molto ridere. È tutto un nomina nomina di politici e il più pulito ha comunque la coda di paglia...

Antonino Ghiglia è entrato nella sede di Fdi in via della Scrofa a Roma. Lì ha incontrato Arianna Meloni, a suo dire salutata al volo perché molto impegnata. Poi si è visto con Italo Bocchino, per parlare di due libri che dovranno presentare a Torino e Roma. Italo Bocchino, il direttore del Secolo d’Italia, giornalista dall’insospettabile e mai palese posizionamento politico. L’incontro è durato circa un’ora e un quarto. Nelle immagini registrate dai giornalisti di Report lo si vede uscire dall’auto con il telefono all’orecchio, un uomo molto impegnato, quasi di corsa. Il tutto in concomitanza con la sanzione di 150mila euro decisa dal Garante della Privacy. Ghiglia si difende dicendo che la decisione è presa dal collegio, composto da Presidente, vice, e altri due membri. Il Presidente è Pasquale Stanzione, molto apprezzato dal Partito Democratico per le sue qualità di tecnico. La vice, Ginevra Cerrina Feroni, è inoltre membro del comitato scientifico della Fondazione Magna Charta storicamente molto vicina a Forza Italia. Guido Scorza invece è stato fortemente voluto dai 5stelle. Insomma, non è vero che i membri del Garante per la Privacy siano lontani dal mondo della politica, perché effettivamente questi vengono nominati proprio dal parlamento. Ed è proprio l’equa rappresentanza di più anime politiche a garantire, in teoria, l’indipendenza dell’organismo. Però ciascun membro, in teoria, pure, dovrebbe essere nominato in forza della sua estraneità dalla politica. Allora, la colpa è di chi li ha nominati. Un bel cortocircuito. Eh sì, perché indovinate un po’ di che colore era la maggioranza quando questi signori sono stati eletti? Era la maggioranza giallo-rossa, dove il giallo dei 5 Stelle in salsa Luigi Di Maio occupava gran parte dei seggi.