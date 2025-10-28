Magistratura, Chiesa o altro che non si può dire? Cosa c'è dietro il tempismo di "Scarface" che accusa Fabrizio Corona...

Fabrizio Corona, dalla sua, sembra essere più offeso del fatto che Cerbo sia arrivato a sostenere che l’ex re dei paparazzi possa aver avuto bisogno di aiuto per recuperare un credito che delle pesanti accuse mosse. Tanto che sui social se ne è uscito così: “Un criminale scappato di casa chiede al mio avvocato di difenderlo, lui gli dice di no perché è uno zanza. E questo, per salvarsi dalla condanna, si butta pentito anche se non sa niente (funziona sempre così)”. Tutto inventato, quindi, secondo Corona, che anzi vede un tentativo pubblicitario da parte del collaboratore di giustizia. “Per avere attenzione dalla procura e farsi pubblicità – continua Corona in una storia pubblicata sui social - dice che mi conosceva e che avevo rapporti con alcuni clan a cui chiedevo aiuto per fare dei recuperi crediti. Io, che caso mai me li recupero da solo”. L’ex re dei paparazzi se la prende anche con il giornalista che ha pubblicato la notizia su un quotidiano di Catania, ma sembrerebbe che la notizia sia partita dall’Ansa.

“Non conosco e non ho mai visto nessuno di tutti questi – conclude Corona – non querelo, rido. E scrivo tutto questo per farvi capire che la legge e la stampa in Italia sono arrivate ad un livello pietoso, vergognoso, schifoso, che vi deve fare preoccupare. Tutto questo tempismo perché attacco la magistratura? O perchè dico al figlio di Riina che suo padre fa schifo?” Il dubbio, francamente, è un po’ venuto anche a noi. Anche perché quei sei verbali e quel memoriale non sono attualissimi e fa pensare il fatto che siano spuntati fuori proprio all’indomani di nuove, pesanti, uscite da parte dello stesso Corona. Il punto, semmai, è provare a capire chi e per cosa s’è contrariato così tanto da rispolverare una storia che oggettivamente ha del marginale rispetto un’inchiesta che rischia di travolgere tutta la Lombardia. C’entrano le rivelazioni su Garlasco? C’entrano gli attacchi alla magistratura? Oppure, davvero, vogliono farci credere che un uomo che è stato in prigione, che vive sotto i riflettori e a cui da sempre contano pure i peli del sedere può aver fatto da tramite con Mafia, ‘Ndrangheta e Camorra per strani giri di denaro in maniera indisturbata, senza dare nell’occhio, e solo fino a quando un pentito chiamato “Scarface” non ha deciso di raccontarlo?