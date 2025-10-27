Perché King è sempre il King. Stasera debutta Welcome to Derry e noi ci stiamo leccando le orecchie da nerd. Si apre un Halloween all'insegna di Stephen King: preparate camicie di flanella a quadri e le pile per le torce

Ambientata 27 anni prima degli eventi narrati nei film del 2017 e 2019, la serie esplora le cicliche manifestazioni del male nella città di Derry. Il primo episodio, intitolato “Pilot”, ha già suscitato entusiasmo tra i fan per la sua atmosfera cupa e i rimandi all’universo narrativo di King, che si sta trasformando in un vero e proprio “King Cinematic Universe”. Il trailer della serie include riferimenti a opere come Shining e Shawshank Redemption, con apparizioni di personaggi come Dick Hallorann e un giovane Pennywise, e chi non coglie i rimandi, poveri e sfortunati loro, il loro hot dog ce lo mangiamo noi. È un autunno da sogno da incubo quello che ci attende: il 6 novembre uscirà in Italia il film tratto da La Lunga Marcia, tratto dal romanzo di Richard Bachman, quando Stephen King era così meraviglioso da regalarci anche romanzi sotto pseudonimo. E Running Man non è nient’altro che King applicato ai reality. Perché sì, Squid Game è stato un caso, ma anche sotto le serie coreane c’è lui, il Re, che i meccanismi folli dei reality show li aveva intuito ben prima, anche di Hunger Games.