Delitto di Garlasco, Chiara è stata uccisa alle undici? Noi ve l’avevamo già detto. Rigidità, ipostasi e temperatura: ecco perché spostando l’orario della morte Alberto Stasi sarebbe innocente…

Quindi, spostando in avanti l’orario del decesso tutto rientra in discussione. Dal movente alla dinamica. Perché davvero dobbiamo credere che in soli ventitré minuti Stasi avrebbe avuto il tempo di uccidere, ripulirsi, cambiarsi e tornare a casa? O forse questi ventitré minuti che gli sono costati una condanna per omicidio in realtà non esistono affatto. E c’è dell’altro, perché resta anche da verificare l’eventualità che a uccidere Chiara non sia stata una sola persona. E se le mani che le hanno tolto la vita appartengono a più persone? Pasquale Bacco, ricordiamo, ci ha spiegato che l’orario della morte sarebbe stato fissato senza basi solide. Perché, in medicina legale, sono tre i parametri fondamentali da seguire per stabilire quando una persona sia deceduta : la rigidità cadaverica, le ipostasi e la temperatura. “La rigidità? Si forma dopo tre ore. Alle 14 arriva il medico del pronto soccorso e dice che non c’è rigidità. Quindi Chiara è morta da meno di tre ore. Quattordici meno tre fa undici. Anche le ipostasi si iniziano a formare dopo tre ore, e alle 14 sappiamo che non ci sono. Quindi anche il secondo elemento ci porta alle ore 11. La temperatura rettale del corpo umano è 37 gradi centigradi. Chiara alle 17 misurava 33 gradi, quindi aveva perso 4 gradi. Il nostro corpo perde mezzo grado nelle prime quattro ore e dopo perde un grado all’ora. Quindi dalle 17 per perdere quattro gradi ci ha messo sei ore. Diciassette meno sei fa undici. Se la triade ci porta alle 11, Chiara è morta alle 11”. Se l’orario della morte di Chiara cambia allora cambia tutto, e soprattutto non sarebbe stato Alberto Stasi a ucciderla. Il colpevole? Stay tuned…