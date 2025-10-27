Ufficiale, il più grande glossatore della sinistra è Massimo Cacciari: a 81 anni si sposa con una cinquantenne e vuole essere seppellito con rito zoroastriano

Pare, si dice, si mormora, che Massimo Cacciari sia stato un gran — come dire — un gran glossatore di signore e signorine (PISTO dice “trombatore”, ma forse intendeva “trovatore”, in senso medioevale), tanto che persino la stampa, come si dice, scandalistica (esiste ancora il concetto di “scandalo”? Chiedo in senso teologico) lo fotografò con una donzella (non faccio il nome, si sta sposando, non si parla delle ex o non ex) titolando “Cacciarotto mio”, mentre la pulzella gli spremeva le guanciotte e non le meningi.

E pare che lui dica, a chi gli chiede conto: “È una fake news”. Eppure ci sono le pubblicazioni, anche se manca la data: Massimo Cacciari, a 81 anni, si sposa con Chiara Patriarca, della quale — neanche sotto tortura — dirò l’età, perché non si fa. Sì, è più giovane. Molto più giovane? Più giovane. Ma anche Cacciari è “più giovane”, nel senso in generale: a lui i capelli non imbiancano.

Dovreste leggere Il potere che frena, che parla del katéchon, la forza che si oppone alla venuta dell’Anticristo, metterla in relazione con la bella riflessione di Antonio Spadaro sull’Apocalisse, pubblicata qualche giorno fa su Repubblica, e comprendere:

1. datosi che la notizia del matrimonio del filosofo non mi arrapa più di tanto, ne approfitto per mettere qualche consiglio di lettura e per parlare di quello che mi sta più a cuore, la Fine del Mondo;

2. nel libro citato, Cacciari sostiene che il katéchon, il bene che lotta contro il male, deve — a questo punto della Storia — ritrarsi, permettendo la manifestazione dell’Anticristo. Altrimenti, fino ad adesso, che abbiamo fatto? Abbiamo scherzato?

(E la Chiesa, secondo le ultime dichiarazioni di Papa Leone XIV: “La mia priorità è il Vangelo, non risolvere le crisi del mondo”, sembra andare nel senso suggerito dal filosofo veneziano).

Ma torniamo al matrimonio. Con la futura moglie, si racconta e si pettegola, stanno insieme da dieci anni, ma dicono e sussurrano che il Covid sia stato galeotto: la decisione del matrimonio pare sia maturata durante il lockdown, e non si può che essere d’accordo — se una coppia sopravvive al lockdown senza lanciarsi i Parerga e Paralipomeni di Schopenhauer (copertina durissima, angoli d’acciaio), allora che nozze siano.