Delitto di Garlasco: o Andrea Sempio o Alberto Stasi? Il verbale di De Stefano nascosto e poi ricomparso racconta che “chi ha ucciso Chiara Poggi” è “solo” un pezzo della verità che si cerca

Basta? No, perché su Garlasco manca la luce persino nelle sentenze. Attenzione: in tutte le sentenze di 18 anni. E quindi, in ultimo, anche su quella con cui la Cassazione, dell’allora appena eletto neo primo presidente Giovanni Canzio, stabilì la colpevolezza di Alberto Stasi. Raccontando di una azione omicidiaria avvenuta in 18 minuti, dentro 23 di autentica lucidissima follia. Sì, perché a voler sintetizzare è esattamente questo ciò che sarebbe successo secondo quella sentenza: Stasi entra a casa Poggi alle 9,12 e aggredisce Chiara, uccidendola in 18 minuti e utilizzando i restanti 5 minuti per pulire tutte le proprie tracce (dopo aver bevuto un Estathè e lasciandolo lì) e essere, alle 9,35, davanti al PC di casa sua per guardarsi qualche pornazzo online e poi cominciare a scrivere la tesi.

Regge? Secondo il buon senso no, secondo la Cassazione sì. O, almeno, ha retto fino alle indagini di questo 2025, visto che dalle, “segretatissime”, relazioni della dottoressa Cattaneo e dei RIS di Cagliari potrebbe emergere il racconto di tutt’altro scenario. E in questa chiave – ma solo in questa chiave - l’udienza sull’incidente probatorio ha aperto una nuova fase: non una svolta clamorosa, ma un riassetto profondo del quadro investigativo. Il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, resta un elemento centrale, ma la sua natura incompleta, mista e non consolidata ne limita la forza probatoria. È un dato che esiste, ma non basterà mai da solo a chiudere il cerchio. E, anzi, rischia di fare di Andrea Sempio un nuovo Alberto Stasi. Anche perché a rendere più instabile tutto – e, di fatto, anche a confermare che del marcio c’è stato e forse c’è ancora - è riemerso pure un verbale del 2014 del genetista Francesco De Stefano, rimasto per anni fuori dal processo: un documento che escludeva già all’epoca che il DNA sulle unghie di Chiara potesse in qualche modo essere riconducibile a Alberto Stasi. Una crepa impietosa nella narrazione cristallizzata del passato. E, inutile negarlo, anche un dato oggettivo che dovrà inevitabilmente essere approfondito nelle dovute sedi, verosimilmente con una vera e propria nuova indagine che dovrebbe essere appena nata. Tornando, però, a chi ha ucciso Chiara Poggi e provando a lasciare stare tutto il resto, come si andrà avanti dopo l’incidente probatorio? Si punterà tutto sugli accertamenti scientifici più recenti.