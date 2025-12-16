Delitto di Garlasco: una corrispondenza tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, altre telefonate e nuovi capelli trovati? Occhio signori, sono le ore più buie (e pericolose)

Sì, sta circolando di tutto. Attenzione, nessuno ha la forza di dire se tra quel “di tutto” c’è pure o no qualcosa di vero. Ma vale la pena aspettare, per non finire travolti in un gioco al massacro evitabilissimo intorno a quello che, purtroppo, è stato un massacro vero - e non un gioco - avvenuto ormai diciotto anni fa dentro una villetta della “tranquilla” (o forse no?) Garlasco. Da qualche ora, ad esempio, tra le varie fonti (che tanto sono sempre, più o meno, le stesse per tutti), c’è chi parla di una corrispondenza, seppur minima, che sarebbe stata trovata tra Andrea Sempio e Chiara Poggi. Ma se fosse vero chi avrebbe usato il termine “corrispondenza” piuttosto che “lettere”, “messaggi”, “chiamate”, "link" o qualunque definizione che risultasse più specifica? E' più probabile, semmai, che possa esserci una qualche ulteriore intercettazione in cui l'argomento è "Chiara Poggi". Si parla, con insistenza, anche delle telefonate (verosimilmente nove) che sono state cancellate dalla memoria del telefono fisso di Chiara Poggi, ma anche qui c’è niente di oggettivamente nuovo, a meno che – però è più che improbabile – qualcuno non sia riuscito a ricostruire quella memoria.

L’ultima in ordine di tempo, invece, è fresca fresca: sarebbero stati trovati e fatti analizzare altri capelli che erano sulla scena del crimine. Ora, detta così è una assurdità che qualcuno vuole forzare per tenere alto l’hype visto che nelle prossime 48 ore ci sarà niente da dire. Se, invece, l’indiscrezione è che la Procura possa voler far analizzare altri capelli, o comunque altro di repertato a suo tempo e mai approfonditamente analizzato, è un altro discorso. Ma vale, appunto, la pena aspettare. Anche perché il vero colpo di scena, ammesso che ci sia davvero, non salterà fuori adesso (se qualche gola profonda avesse voluto parlare lo avrebbe già fatto e ormai non varrebbe più il rischio). E la corsa allo scoop clamoroso, questa volta, non la vincerà nessuno, almeno nelle prossime 48 ore.