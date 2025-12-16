Caso Emanuela Orlandi, la sorella Natalina stanca del caos mediatico sulle avance dello zio Mario: “Solo spettacolarizzazione del dolore e nessuna tutela della vittima”. Ma non bastava la sofferenza per la scomparsa di una sorella?

Natalina Orlandi continua a cercare Emanuela, e lo fa chiedendo rispetto da parte di chi si trova dall’altra parte attraverso lo studio legale “Tutela Donne” e “Per Marta e per tutte”: “La spettacolarizzazione del dolore non conosce distinzioni, colpisce la madre che ha perso il figlio in un incidente, la donna vittima di violenza domestica, i familiari di persone scomparse e le vittime di reati contro la persona. È accettabile sottoporre un familiare di una vittima a pressioni mediatiche sotto la propria abitazione? Non si tratta solo di rispettare la famiglia Orlandi, ma di costruire un sistema dell’informazione che tuteli la vittima”. Natalina ha già spiegato, quando venne per la prima volta fuori la questione dello zio Mario nel 2023, cosa fosse accaduto: “Per prima cosa non esiste stupro, secondo è una cosa che risale al 1978. Mio zio ha fatto delle semplici avances verbali e un regalo, ma quando ha capito che non c’era nessun tipo di possibilità è finito tutto lì. Indubbiamente in un primo momento sono rimasta scossa e la prima cosa che ho fatto è stato parlarne con il mio fidanzato Andrea, che oggi è mio marito. Di questa cosa non sarei mai andata a parlare con mio padre, l’unica persona con cui mi sono confidata è stata il nostro padre spirituale. Ed è finito lì, questo è stato il grande rapporto che c’è stato con mio zio. Non c’è stato assolutamente altro". Un comportamento, da parte di uno zio che non è giustificabile, ma se la famiglia di Emanuela avesse voluto una verità di comodo non lotterebbe con uno degli stati più potenti al mondo. La famiglia Orlandi per Emanuela vuole soltanto la verità.