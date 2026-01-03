BigMama dimagrisce e finalmente si può parlare di body positivity? Della sua musica, ancora no. Ma questa è una belvata che MOW rivendica

Eppure MOW, in un pezzo a sciagurata firma della sottoscritta, aveva nasato già in tempi non sospetti, anno delle Signore 2022, che qualcosa non funzionasse nel racconto aspirazionale che i media (e chi cura la comunicazione di BigMama come di tantissimi altri personaggi) ci fossero sin troppi tarli, cortocircuiti di buonsenso. "La rivoluzione" non poteva essere proporre sul mercato, perché sempre di mercato si tratta, giovani "corpi non conformi" di 100 chili e passa come già accadeva negli Stati Uniti con la detonazione di Lizzo (oggi una mezza silfide fiera schiava dell'Ozempic, ndr). Non poteva essere questa la risposta a decenni e decenni di cadaverici scheletri imposti come 'standard' che tanto avevano fatto ammalare le ragazzine di ogni età in tutto il mondo. Perché con tali 'esempi', ci si ammala lo stesso. Se superi il quintale da ragazza (o ragazzo) e non vai a farti vedere da un medico, sei un'incosciente non un'icona. Proprio come se non arrivassi ai 30 chili, tale e preciso, nessuna differenza.

I personaggi diventati noti grazie al trend della 'body positivity' prima, durante e dopo il loro lancio nell'universo spettacolare, hanno creduto che puntare sulla retorica del proprio ombelico fosse necessario. E qui non c'è dolo, sono cresciuti imbevuti da tali ideali capitalistici travestiti da 'bei messaggi da mandare a casa'. BigMama è del 2000, deve aver davvero pensato ogni secondo di ingaggiare una battaglia per rendere il mondo un posto migliore per tutte le taglie. BigMama è stata un ingranaggio di un sistema infinitamente più grande di lei che voleva delle cose e dunque le ha partorite per poi dar loro spazio nel diabattito social(e). E ciò è divenuto chiaro pure ai ciottoli di fiume quando, intervistata da Francesca Fagnani durante l'ultima edizione di 'Belve', nemmeno lei ha saputo spiegare in cosa consistesse la 'rivoluzione' che incarnava e portava avanti con tanto fervore. Povera stella, veniva da abbracciarla. E oggi invece, viste le attuali conteingenze, siamo qui a rivendicare cotanta belvata. Orgoliosamente, anche.