MasterChef è più petaloso di un fiorellino. Ma come siamo passati dai piatti lanciati da Bastianich alle insalate liquide e le menate green?

Risparmiare, riciclare, evitare gli sprechi, usare le verdure e la carne allevata in casa: a MasterChef è considerato “green”, una volta erano i consigli delle nonne. Infatti l'aura delle nonne risuona forte nella stanza, tanto che un concorrente evoca la sua nel piatto finale. Chissà, a proposito di sprechi, che ne direbbero loro della prova successiva: l'insalata liquida, ricetta di Antonino Cannavacciuolo da reinterptretare. Cioè lattuga di ogni forma e sorta, frullata, spremuta e accompagnata da altri ingredienti che diano sapore alla brodaglia verde. Perché MasterChef adesso si sarà pure redento, sarà pure green, metterà pure il baccello di piselli dentro la Mistery Box, ma chi nasce fighetto non muore certo come uno stronzo qualsiasi che va a mangiare all'osteria.