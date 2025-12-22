Le bombe di Cannavacciuolo al Basement: “Ecco come sono entrato a Cucine da incubo”. Gli ingredienti poveri? “Ho imparato a usarli in Francia”. E su Masterchef e la promessa di Maradona…

Ma perché avevano scelto proprio lui? Cannavacciuolo racconta che in questi casi, quando si fanno queste scelte, la produzione mette sul tavolo le foto dei papabili giurati e, da lì, gli autori vedono le foto e iniziano a pensare chi potrebbe andare bene per il ruolo. Quale volto potrebbe funzionare.

A quei tempi, Cannavacciuolo aveva già ottenuto diversi successi, era già stato notato dal Gambero Rosso, ed era un nome di spicco nella ristorazione: la tv però, non lo aveva ancora reso un personaggio noto anche al grande pubblico, né MasterChef era ancora diventato il fenomeno televisivo che sarebbe poi diventato. Anzi, non aveva proprio debuttato. Lo chef sarebbe poi entrato alla quarta edizione, ora ne ha 11 all'attivo, spinto dalla moglie Cinzia che, dopo i primi rifiuti, lo aveva convinto almeno ad ascoltare cosa volessero dirgli i produttori. Quando poi MasterChef debuttò, divenne un vero e proprio caso: ma Cannavacciuolo non era ancora interessato. L'anno successivo invece, venne di nuovo contattato, stavolta per Cucine da Incubo: secondo no. Ma il direttore di Fox lo voleva, così, con l'intercessione della moglie, Cannavacciuolo fece un provino a Villa Crespi e, soprattutto, si lasciò convincere ad avere una troupe che riprendesse il servizio. L'emergenza di dover disossare un prosciutto, convince ancora di più gli autori: al punto da proporre allo chef di girare nei mesi di chiusura di Villa Crespi, convincendolo definitivamente.