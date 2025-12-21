Questo libro non lo ha scritto Baricco ma avrebbe potuto

Certo che dedicare a uno così bravo e così odiato un catalogo su una mostra immaginaria, immaginata sulla base dell’opera, della vita e delle “omissioni” del Baricco intellettuale, cioè dedicargli un libro per la casa editrice Electa, potrebbe essere una gran mossa oppure no. Oppure no, cioè: una mossa scientemente kamikaze, ma anche un azzardo da gran giocatori di poker. Annalisa Ambrosio e Paolo Di Paolo ci provano e vincono, con l’eleganza che solo le insegne di Broadway ti danno il coraggio di sfoggiare: una “B” intarsiata di lampadine e un titolo diretto, chiarissimo, inequivocabile: The BARICCO BOOK (2025). Un libro, va da sé, che Baricco avrebbe potuto scriversi da solo e forse, come dimostra il percorso della mostra tra oggetti, frasi, e persino un racconto che l’autore stesso quasi non ricordava, ha scritto nel corso di questi anni.

Una recensione di una mostra è già difficile perché, se fatta nella speranza che qualcuno leggendola venga spinto a comprare il biglietto, si confronta con un pubblico che di quella mostra non ha visto nulla. Ed entrare in empatia parlando di una cosa che nessuno ha visto è molto difficile. Come insegnano i primi cristiani, è rischioso persino per la propria vita. Ma recensire una mostra che non esiste è proprio un paradosso, perché voglio invitarvi a visitare una mostra che non solo non avete visto ora, ma che non vedrete mai. Una mostra di cui conserverete un’unica traccia, il biglietto d’ingresso, posto nella prima pagina del Baricco Book, e un catalogo, a mo’ di testimonianza antica, a mo’ di epica tramandata e fissata sulla pagina dopo secoli. Insomma, l’eco di una mostra: per dirla con Baricco, il suo sound.