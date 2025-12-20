La gargantuesca bio su Woody Allen di McGilligan letta e recensita per voi: “Se sei chi penso che tu sia, ho sempre desiderato sco*arti a morte”

“Da una parte, Allen consolidava la sua immagine di uomo qualunque, timido, vigliacco e sfortunato in amore; dall’altra, proprio la sicurezza di sé su cui era costruito questo personaggio gli garantiva, fuori dal palco, una vita completamente opposta. La fama gli portò ricchezza e donne”. Boh, forse che questo tema – che percorre parte dell’enorme sforzo di McGilligan – non sia, in fondo, un tema molto “dei nostri giorni”? Così avanzati e così arretrati? Avanzati perché oggi di una star possiamo sapere quasi tutto, analizzare al millimetro anche fotogrammi di pellicole dimenticate. Arretrati perché ci ritroviamo stranamente affamati di verità assolute che nessuna arte si è mai sognata di consegnarci ben sigillate. La chiave – per giudicare, e tanto, a quanto pare – si chiama Soon-yi Previn. È lei che ha cambiato la storia pubblica e artistica di Woody Allen. Lei, che per un attimo – ma solo un attimo – si è pensato potesse cambiare soprattutto la vita privata di Allen. Dopo due mogli (Harlene Rosen e Louise Lasser) e un’unione simil-matrimoniale (Mia Farrow), arriva lei, da poco maggiorenne. È il gennaio del 1990 e qualcosa sta per cambiare per sempre nella vita del cineasta statunitense. Due anni e quel cambiamento avviene: nel 1992, lo scandalo. Un uomo maturo, da tempo in carriera, sta con una “poco più che ragazzina”, peraltro figlia adottiva della donna con cui l’uomo di cui sopra condivideva il letto da anni. Da “Allen ha confessato di essersi innamorato della figlia adottiva di Mia Farrow” ad “Allen ha violentato la sua figlia ritardata e minorenne” (cit. Mia Farrow) il passaggio è stato molto breve. Così, sull’onda della furiosa battaglia “Farrow contro Allen” cresce, lentamente ma inesorabilmente, in una porzione di osservatori e di opinione pubblica, la convinzione che l’opera alleniana, dissezionata da McGilligan con ostinata precisione – soprattutto dal punto di vista strategico (il modo in cui Allen ha più o meno meticolosamente strutturato/pianificato la propria ascesa) –, non sia più sufficiente a sé stessa e per sé stessa, ma che Allen debba essere artisticamente pesato soprattutto in virtù di ciò che ha combinato (o non combinato) sotto le lenzuola. I tempi cambiano rapidamente, Allen nell’arco di una decina d’anni si ritrova sotto il naso i cannoni Woke (del #MeToo ne accenneremo più tardi) di chi ha sempre e solo impugnato la versione (mai penalmente confermata) di Mia Farrow. Così Allen viene letto e riletto non tanto – old-school style – attraverso quei patologici eccessi di intellettualismo settantiano che ispiravano minuziose analisi su tutto (dalla pubblicità del Dixan in avanti), bensì alla social, ossia passando per quel neomoralismo da tribunale del popolo digitale secondo cui pubblico e privato non possono esimersi dall’abbracciarsi, fino a soffocare, nel nome di una suprema e folle coerenza.

Eh, Woody, tu che in “Ridere per ridere” di John Landis, in mezzo a un gruppo di energumeni black, hai urlato “ne*riiii!”, prova a ribadirlo, oggi, che “un comico finisce sempre per offendere qualcuno”. Provaci, Sam, se ne sei capace. Provaci, ora che il privato ricostruito da McGilligan (chi ama il gossip alto avrà di che godere nella seconda parte del volume, ma non attendetevi bombe inedite) è diventato, per alcuni, l’unico vero metro di valutazione artistica della tua opera. Eppure Allen ha iniziato presto ad attirare su di sé impressioni e giudizi relativi al suo vero sé. Lui, innamorato del cinema europeo, che riteneva “Quarto potere” uno dei pochi film che potesse reggere il confronto con Fellini, Bergman o Lang, incassò queste parole da Orson Welles: “Quasi non riesco a parlargli. Ha la malattia di Chaplin. Quella particolare combinazione di arroganza e timidezza mi irrita enormemente. […] Si finge timido, ma non lo è. È spaventato. Si odia e si ama, una situazione molto tesa”.