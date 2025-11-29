Vera Gemma a MOW: “Al cinema servono storie estreme. Mancano personaggi che non siano politically correct e ruoli femminili rischiosi”

Vera Gemma è diretta. Lei è così, è Vera. Lo è sempre stata (soprattutto qui da MOW con la sua rubrica La vita Vera). Con lei si può parlare di tutto, sul serio. Dal cinema all’immagine a volte sbiadita della Capitale, le sale un tempo piene di gente, ora che sembra tutto diverso. Chissà com’erano gli anni che ci ha raccontato, quelli dei “posti in piedi” nelle sale cinematografiche, quando le persone bruciavano dalla voglia matta di rinchiudersi lì dentro, per vedere quel film, così da poterne parlare poi, il prima possibile, ai tavoli di un bar. Perché era urgente, era intrattenimento, era il desiderio di essere parte di qualcosa. Noi, Vera, l’abbiamo intervistata un mese fa a Roma, durante la Festa del Cinema, nel nostro spazio MOW da Master Beauty University e con lei ci siamo confrontati anche su questo, in un certo senso, sui personaggi femminili nel cinema di Verdone (“ho sempre sognato di fare un film con lui”), su un Paese, il nostro, perfettamente ritratto nei suoi soggetti. La sua arte come rappresentazione puntuale di ciò che siamo, italiani. Lei che il cinema del regista romano lo conosce, e lo analizza, mentre ce lo spiega. “I personaggi femminili dei suoi film sono sempre accuratamente studiati, non sono mai casuali, hanno sempre una grande personalità e ti offrono l’opportunità di essere autoironica, ironica. Ho visto tutti i suoi film ed ero innamorata dei personaggi di Carlo, ovviamente, che ha saputo leggere la psicologia degli italiani come pochi, forse solo come Sordi”. Un'esperienza, quella sul set di Vita da Carlo (è tra le guest star dell'ultima stagione), che Vera ci descrive così: “Io sono in una puntata. È stato meraviglioso lavorare con lui, il giorno in cui avevo la mia scena più importante con lui, gli avevo detto di aver paura perché volevo dimostrargli di essere brava e lui mi ha detto 'stai tranquilla Vera, io so già che la fai bene', con una sicurezza, con un modo di rassicurarti incredibile”.