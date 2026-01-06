In Buen Camino non c’è nulla di sorprendente: Checco Zalone è sempre lo stesso, ma come siamo messi noi che continuiamo a ridere?

Dov’è la sorpresa nel vedere Buen Camino primo per incassi di questa stagione, terzo miglior incasso di sempre nella storia del cinema in sala italiano, dietro ad Avatar (primo) e Quo vado? (secondo)? Sarebbe come sorprendersi del fatto che una trasmissione gossippara e nazionalpopolare faccia più share di un film d’avanguardia in bianco e nero: il caso Signorini attirerà sempre e necessariamente l’attenzione maggiore rispetto ad altre inchieste su fondi pubblici o sulle colpe di noiosi burocrati che si scoprono corrotti. Con le dovute eccezioni, questa è la norma. E non perché Checco Zalone faccia banalmente film “stupidi”, premesso che far ridere, anche in maniera becera, non sia qualcosa di intrinsecamente stupido; semplicemente lo stereotipo e la leggerezza (con qualche istante di pesantezza presente anche in Buen Camino, magari su Gaza) hanno, da sempre, più presa sul largo pubblico. Perché sorprendersi dunque? È un po’ la stessa finta sorpresa di coloro che al pranzo di Natale si scandalizzano delle considerazioni inattuali del nonno. Ciò che andrebbe piuttosto indagato è il fatto che Zalone, tranne per pochi dettagli (qui non parla in barese stretto), è rimasto sempre lo stesso. E noi con lui. O meglio: siamo rimasti fedeli a quel tipo ideale che Checco ha costruito. Una certezza - una delle poche - nel mondo degli sconvolgimenti geopolitici, dei grandi passi in avanti tecnologici. Insomma, nel mondo che corre rimpiangiamo la solita, immobile stabilità che i suoi film ci garantiscono.