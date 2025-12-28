Se ne va Brigitte Bardot, la più bella di tutte. Il ricordo di Vera Gemma e quella volta che suo padre passò una notte con B.B.: “Ma non ne volli sapere niente”

Erano i tempi in cui girava in Francia Angelica alla corte del re. Il film e il periodo in cui mio padre è stato più bello in assoluto, sebbene bello lo sia stato sempre. Una notte tra bellissimi insomma. Giuliano prima di essere un padre era un attore, a volte non aveva grandi accortezze riguardo al fatto che fossi sua figlia, mi raccontava tutto. E va bene così, oggi lo ringrazio. Per questo la cosa non mi ha creato nessun trauma, solo amore per la verità e la libertà. Ma in quel momento vedendolo fomentato gli dissi: “Ti prego papà, fermati non voglio sapere i particolari”, e lui evitò di raccontarli, un po' deluso. Avrebbe voluto condividere di più era troppo fiero di aver avuto una notte d' amore con lei. Successivamente lo dissi a mia madre, la quale rispose annoiata: “Certo, lo so, già stava con me. Ma io l'ho tradito con Marlon Brando”, e lì parti un lungo racconto che non riporterò, perché sarebbe un articolo a parte. Perdonatemi se come Brigitte Bardot sono nata e cresciuta diversa, in un mondo diverso, in una famiglia unica e surreale, di quello che pensate voi purtroppo non mi interessa assolutamente niente. Il mio rispetto per mio padre e per mia madre per essersi traditi con due miti del cinema fu al momento - ed è ancora oggi - totale. Non posso fare a meno di pensare a questo paradiso dei belli, in cui mio padre Nicola di Angelica e Brigitte si sono incontrati di nuovo. Un paradiso che vorrei un giorno, meritare anche io. Non perché io sia la più bella di tutte, ma perché di certo sono la donna che ha più voglia di rivedere mio padre. Nessuna lo ha amato come me e in questo, non ho rivali.