Agata Christian, De Sica sforna un cinepanettone crime e trasforma il 'disoccupato' Tony Effe in attore. Ipotesi di reato? Una ca*ata pazzesca!

Non fatevi ingannare dal suggestivo cambio di contesto e pretesto: non siamo a Cortina ma in Val d'Aosta, stavolta la sedicente trama vuole essere annunciata mystery/crime. Una facoltosa famiglia che vende giochi in scatola invita 'il più grande detective d'Italia, anzi d'Europa' Agata Christian nel castello in cui abita in quanto fan delle sue brillanti gesta da investigatore. Ovviamente, ci scappa il morto che, di nuovo ovviamente, viene ritrovato con una pallottola in testa e la suddetta testa ficcata in una torta. Perché... fa molto ridere. Intanto, una valanga isola la magione dal resto del mondo: l'assassino è tra loro e tocca capire chi sia. Per darvi conto dell'originalità di tutto ciò, vi segnaliamo il godibilissimo thriller 'Finché Morte non ci separi - Ready or Not' (2019) in cui la famiglia di ricconi cattivoni doveva la propria secolare fortuna alla fortunatissima vendita di... giochi da tavola. Quindi abbiamo una prima notizia: Christian De Sica è abbonato a diverse piattaforme di streaming. Uno di noi.

Cotanto collage si preannuncia disastroso già dal trailer in cui vediamo volti noti prestarsi a questo no sense generale (e un po' ci si spezza il cuore). Maccio Capatonda è oramai diventato tutto ciò che da giovane comico perculava. E non se ne pente. Forse non è un caso che la sua ultima (e passata inosservata) serie tv su Prime Video, 'Sconfort Zone', trattasse proprio di una sua lancinante crisi creativa. Si vede. A fare il paio con De Sica, il già citato 'Brigadiere Cuozzo' ossia Lillo che, a quanto pare, si presta alle solite stanche gag sulla fisicità non prettamente da body builder che possiede. Pare che abbia proprio accettato il ruolo di 'nuovo' Boldi, che mestizia. E poi c'è Tony Effe...