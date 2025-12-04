L’amicizia con Renato Pozzetto, la Milano del Derby, gli yuppies. Cochi Ponzoni a MOW: “Surreali per aggirare la censura”. E su “Report”…

Metti un sabato sera in un’affascinante cittadina della provincia emiliana. Metti una serata a teatro, al Magnani di Fidenza, di quelle che finiscono con applausi sonori, che si toccano quasi. Sul palco ci sono il cantautore Claudio Sanfilippo e la sua band (Val Bonetti, Marco Brioschi, Rino Garzia). Lo spettacolo – inserito in “Mangiamusica”, rassegna curata dall’infaticabile Gianluigi Negri – s’intitola “Canzoni intelligenti". Manca qualcosa? Sì. Ci starebbe bene Cochi Ponzoni su quel palco. E infatti c’è. Attore vero, consumato, prima che si alzino i riflettori ci aspetta in camerino armato di una gentilezza che sa d’antico. A essere antichi non sono certo i suoi contenuti – anzi –, più che altro sembra antico il modo leggero di stare al mondo e affrontare la gente. Provate a fissare un’intervista con un influencer, da poco ventenne, che ha bucato la soglia (soprattutto psicologica) dei cinquantamila follower e fatemi poi sapere quanto è stata agile l’interazione col soggetto in questione. E frenate subito la parola “boomer”, please, che qui non c’èntra un ca**o. C’entra che Cochi Ponzoni, a Fidenza anche per ritirare il Premio Mangiacinema-Creatore di sogni, ha vissuto, recitato, vissuto, recitato, vissuto e recitato ancora. Una vita su e giù dai palchi senza perdere la prospettiva. Su di sé. Su un mondo (mondi, forse) che ha visto e assorbito. La sensazione, parlandogli, è che vivere così 84 anni abbia un senso. Viverli consapevoli che quest’anno si avrà solo un anno in più, molto meno.

Poi la gente, al Magnani, ha applaudito tutti. Sono andati in scena i brani più amati di Cochi e Renato e della grande canzone milanese (Gaber, Jannacci, I Gufi), insieme a qualche gemma firmata Sanfilippo, ma prima, una conversazione con Cochi. Avvolti da un’atmosfera solenne e informale allo stesso tempo. “I premi fanno piacere. Sono sempre una sorpresa – ci dice. Mi piace incontrare la gente. Quello che mi preme è raccontarmi e raccontare i tanti attori straordinari che ho conosciuto e con cui ho lavorato”. Ponzoni è un ipertesto vivente. Se dopo una qualsiasi dichiarazione gli chiedi una delucidazione, ti fa sbirciare il pezzo di vita che porta sul palco. “Racconto e canto i ricordi, quei momenti miei che hanno anche un collegamento con la storia del nostro Paese. Fin da ragazzino ho avuto la fortuna di frequentare l’ambiente artistico milanese del dopoguerra. Pittori, intellettuali, uomini di cinema”. Faccia i nomi, maestro, spalanchi la sua personale finestra. E allora nomina Lucio Fontana, Piero Manzoni, Umberto Eco, Dino Buzzati, “persone con le quali ho trascorso le serate nelle osterie milanesi”.