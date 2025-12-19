Altro che Signorini: io, ex concorrente del Grande Fratello, ho visto tutto il marcio della tv. Il racconto in esclusiva su MOW

C’era l’impresario di provincia “amico di Lele” che ti faceva fare i casting per Uomini e Donne e ogni tanto si prendeva la confidenza di allungare lei mani. C’era il direttore del giornaletto che ti invitava a cena perché eri bravo, ma alla fine parlavi tre ore di sesso e di “carne” e quello che, dopo un aperitivo, ti portava a passeggiare fin davanti a un portone che, guarda caso, era quello di casa sua.

A me era successo anche di più, dopo una serata all’All Fashion. Champagne e un sorriso a 32 denti del personaggio televisivo che fino a quel momento non mi aveva considerato, ma che come un amico di vecchia data, mi propose di seguirlo a casa sua. L’offerta (sulla carta) era allettante: “In frigo ho un’altra bottiglia come questa”. Declinai con educazione, tanto che il mattino seguente, cotanto signore ci tenne a scusarsi per l’eccessiva confidenza, chiudendo poi con una battuta che sapeva di trappola o di rivincita: “Stai tranquillo, tanto voi del Grande Fratello non farete niente in tv. Siete finiti”. La verità è che oggi nessuno dei due ci lavora.

Tutto accadeva nel normale flusso di corpi e sogni che si miscelavano con l’alcool (quando andava bene), perché in certi ambienti era così, al massimo potevi riderci su. Per questo, nel 2009, durante un servizio dell’ottimo Pif in quel prodotto televisivo pionieristico e geniale che era “Il Testimone”, con tono ironico ma schietto, non feci mistero del contesto in cui ormai vivevo da un paio di anni, con una dichiarazione: “Prima di entrare in questo mondo pensavo che fossero solo leggende, oggi che ci sono dentro penso che la realtà sia peggiore: non solo “la danno” per arrivare, ma “lo danno””.

Profetico? Accusatorio? No. Realista. Questo era il sobborgo della Tv quasi 20 anni fa, quello spazio in cui tanti ci provano, pochissimi ci riescono. Chi per talento, chi per fortuna. Chi per altre vie che abbiamo capito non sono quelle del signore, ma delle “signore”.