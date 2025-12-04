Alla presentazione di "Amami come io t'amo" abbiamo capito che nel 2025 solo un sacerdote del Grande Fratello come Alfonso Signorini poteva scrivere un grande romanzo rosa

Chi scrive non lo fa solo per sé, ma per un pubblico da sedurre e Signorini, dialogando con Melania Rizzoli, vestita in tinta con la copertina bordeaux del libro, e con Elisa Serra del Corriere della Sera – totalmente in balia dell’autore – si diverte a far breccia nei cuori degli uomini e le donne che lo ascoltano. Una storia nata dalla sua curiosità a proposito di un fatto di cronaca misteriosissimo da lui notato sul Gazzettino. Una vicenda che lo ha incuriosito a tal punto da chiamare il direttore del quotidiano veneto per saperne di più. Da lì, l’esigenza di proseguire lui la sua storia, e dar vita ai personaggi che animano il libro. E la cosa che più colpisce in tutto il racconto, oltre alla storia, una storia italiana che ha molto di autobiografico in sé, è il travolgimento di questo suo pubblico di fedelissime e fedelissimi, vittime del suo incantesimo medievale. Un filtro da stregoni che pare uscito dalla Gerusalemme Liberata di Tasso. I modi in cui parla, intona la voce e racconta della natura che si cela dietro ogni cosa, dispiega agli occhi dei pagani presenti la natura antica che sopravvive alla tecnica, all’inganno della meccanica e della tecnologia, e lo fa da grande sacerdote delle passioni e dell’amore, da lui governati scientificamente nei programmi televisivi come il Grande Fratello, sviscerate nel gossip della rivista che dirige, Chi e ora raccontati nel suo primo romanzo. Signorini, se esiste una definizione adatta, è un cattedratico dell’amore e delle sue metamorfosi, un grande antropologo, e adesso chissà, staremo a vedere, un grande scrittore. C’è da dire che la presentazione del libro in qualche modo, per dei pagani come noi alla sensibilità e a tutto quel mondo di sottigliezze, tessuti pregiati del latinismo e soprattutto, di romanzi rosa, ci ha incuriositi, perché nel 2025 chi se non Signorini, poteva scrivere un grande romanzo rosa? Se con la biografia di Maria Callas, stando a quanto rivelato da Elisa Serra, l’autore si è addirittura comprato una casa a Cortina, chissà ora, verso quali altezze poetiche svetterà l’ottimo Alfonso Signorini e la sua nuova letteratura.