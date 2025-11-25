Grande Fratello, "Piantatela di mandare aerei a quegli imbecilli!": la protesta del vicinato della Casa [VIDEO]

Il 'Grande Fratello', condotto da Simona Ventura, non sta ingranando: i dati Auditel sono scoraggianti, come oramai da diverse edizioni e il pubblico sembra essere oramai fuggito dal papà di tutti i reality che ha 25 anni e se li porta come fossero 130. Per i (tanti) non appassionati, forse sembrerà qualcosa di assurdo, ma i fan dei vari concorrenti più 'forti', usano inviare aerei sopra la Casa, per recapitar loro messaggi di sostegno come anche indicazioni di gioco. Al velivolo, infatti, s'accoda sempre una frase con tanti cuoricini e una qualche dritta per ottenere il consenso degli affezionati spettatori, quei due o tre che son rimasti davanti alla tv di lunedì e che non si perdono un secondo dalla diretta sul canale 55 da mane a sera. Una pratica che non ha senso: stando allo stesso regolamento del reality, sarebbe infatti rigorosamente vietato ricevere qualsiasi forma di informazione dall'esterno. Ma il 'Grande Fratello' chiude entrambi gli occhi oramai da anni su tale cortocircuito e così vanno avanti le cose.

In questa edizione, già due coppie sono nate dopo il passaggio di un aereo che li reclamava insieme. Ne volano tantissimi, è tradizione consolidata. Per la gioia degli inquilini che, vedendoli, si sentono improvvisamente famosi e rilevanti. Ma anche per il grandissimo scorno di chi sciaguratamente abita nelle vicinanze degli Studi Lumina, zona Prima Porta, Roma. Abbiamo raccolto le loro rimostranze acustiche, con tanto di video-vuvuzela dal fronte. E, già che c'eravamo, ci siamo inoltrati nell'abisso dei fandom per cercare di capire come e perché questi aerei vengano mandati, quanto costino e cosa ci sia dietro realmente. Risposte che vi piaceranno? Forse no, ma only the brave!