Caro Grande Fratello, è finita. Rassegnati. L'unica soluzione è trasformarsi in Hunger Games

A meno che. Non è del tutto esatto dire che sotto la superficie dell’arrampicamento sociale, dell’aspirazione alla visibilità, dell’esposizione (o sovraesposizione) delle dinamiche atte a diventare “famosi per essere famosi” (“bellissimo”, nel senso di MOW – è una categoria dello Spirito che si acquisisce solo leggendo MOW ogni giorno e ogni tanto telefonando a PISTO). Sotto tutto questo “vestito” non c’è il Niente, non c’è il vuoto esistenziale e la mancanza di senso, come vorrebbero i commentatori che si vogliono lanciare senza paracadute in pose intellettuali non alla loro portata. Qualcosa c’è, altroché se c’è: ed è la paura della morte, della fame, della non riconoscibilità, dell’abbandono, del buio, degli animali feroci (“l’uomo è il predatore più feroce” scrisse il killer dello zodiaco in un suo crittogramma), la paura della piccola fiammiferaia potremmo dire, che è una paura che tutti noi conosciamo. Così, contrariamente alla vulgata che vorrebbe il Grande Fratello come un’intrattenimento “leggero” esso è in “realtà” profondissimo proprio perché “superficiale”. Sapete chi è vicinissimo all’essenza della realtà? Il cavernicolo, i cui bisogni sono un riparo (la casa), il cibo (la visibilità attraverso cui guadagarsi il panuzzo) e il fuoco (le luci del varietà). E sapete quale è la cosa più importante per un cavernicolo? La “superficie”, il proprio corpo: è attraverso il proprio corpo che il cavernicolo sopravvive: se ti cadono i denti muori, se le gambe non sono muscolose per arrampicarti sull’albero da frutto o per inseguire la selvaggina muori, se le braccia non sono abbastanza forti da sfregare la pietra focaia muori. Il cavernicolo è al contempo l’essere più superficiale e profondo che esista. E qui veniamo al punto: ha ancora un senso la narrazione del Grande Fratello laddove si nasconde il centro profondo dell’esistenza di questi umani? Che ce ne frega di questi aspiranti famosi laddove ci nascondono il loro terrore della morte? La famosa “vita per la morte” di Heidegger è il nocciolo fondamentale del Grande Fratello: se ci date soltanto la vita è come se ci deste da leggere soltanto un libro con le pagine pari. E’ per questo che, nonostante il calo di ascolti, il Grande Fratello è destinato a sopravvivere. Le tecniche di sopravvivenza messe in atto fino a questo punto – essere spalmati su tutto il palinsensto per creare ingaggio – si evolveranno, così come l’umano si evolve per sopravvivere. E verso dove può evolversi il Grande Fratello se non verso la narrazione della morte, che abbiamo visto essere costitutiva di questa narrazione? L’horror e la Distopia. I borghesi che si credono ‘normali’ – e che invece stanno soffrendo di una gravissima malattia mentale, chiamata appunto borghesia, che ha tutte le caratteristiche allucinatorie della schizofrenia – non sanno che l’horror e la distopia sono nient’altro che il nuovo realismo, il neoneorealismo. E da una narrazione che vuole raccontare la “realtà”, il “reality”, come non si può chiedere quanto di più “reale” esiste, ossia la morte? La morte violenta: muoriamo tutti assassinati, la morte “naturale” non è nient’altro che un omicidio compiuto da Dio. E’ per questo che il Grande Fratello si evolverà in uno story telling simile agli “Hunger Games”, reality distopico, o a “La lunga marcia”, reality horror – sta per arrivare sugli schermi il film tratto dal romanzo di Stephen King. I concorrenti dovranno morire. Accettare la possibilità della morte. Così come facciamo tutti noi nel momento in cui decidiamo di non impiccarci. Il Grande Fratello, così come è, non serve più a nulla. La più grande forma di intrattenimento è la morte in diretta. “Gaza” non vi dice niente? Non avete capito che si tratta di un reality?